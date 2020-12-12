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Müftülük personeline teftiş eğitimi Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi Nadir Aydın tarafından Sivas İl Müftülüğü personeline denetim ve teftiş konularında seminer verdi.

İHA

Müftülük personeline teftiş eğitimi Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi Nadir Aydın tarafından Sivas İl Müftülüğü personeline denetim ve teftiş konularında seminer verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi Nadir Aydın, Sivas İl Müftülüğü personeline denetim ve teftiş konularında yüz yüze seminer verdi.
Müftülük Toplantı Salonunda gerçekleşen seminere İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un yanı sıra müftü yardımcıları, şube müdürleri, vaizler ve murakıplar katıldı.
Katılımcılara denetim, teftiş ve rehberlik konusunda bilgiler aktaran Başmüfettiş Aydın, “Diyanet İşleri Başkanlığımızda hizmet veren tüm personelin eğitimine, yetiştirilmesine ve başarı seviyelerinin yükseltilmesine rehberlik etmek ilk hedeflerimiz arasındadır” dedi.
Seminerin ardından konuyla alakalı soruları yanıtlayan Aydın, katılımlarından dolayı personele teşekkür ederek başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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