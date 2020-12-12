İntihara kalkışan kişiye, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İntihara kalkışan kişiye, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi

DHA

İntihara kalkışan kişiye, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta uçurumun kenarına gidip intihara kalkışan H.Ç., polis tarafından ikna edilerek eyleminden vazgeçirildi. H.Ç.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza kesildi.
Olay, Kılavuz mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Bunalımda olduğu belirtilen H.Ç., sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gittiği uçurumun kenarında intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kendisini uçurumdan atacağını söyleyen H.Ç., polisin çalışması sonucu ikna edilerek eylemine son verdi. Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık muayenesinden geçirilen H.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. H.Ç.'ye koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-12-12 14:22:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamayı hiçe sayarak intihara kalkışan genç, 3 bin 150 TL ceza yedi Sivas’ta intihara kalkışan genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı hiçe sayarak intihara kalkışan genç, 3 ...
Sivasspor'da 3 isim takıma döndü Yiğidolar, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor'da 3 isim takıma döndü Yiğidolar, ...
Sivasspor’da Uğur Çiftçi korona virüsü atlattı!
YEREL HABERLER Sivasspor’da Uğur Çiftçi korona virüsü atlattı!
Sivas’ta iki köyde Covid-19 karantinası Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan Gedikbaşı ve Arıkbaşı köyleri Covid-19 tedbirleri kapsamında 7 gün süreyle karantina altına alındı.
YEREL HABERLER Sivas’ta iki köyde Covid-19 karantinası Sivas’ın ...
Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi
YEREL HABERLER Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi
Acil tedbir çağrısı yaptı, kuraklık tarımı vuracak Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaşanan kuraklığın tarımı vuracağını belirterek acil tedbir alınması gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER Acil tedbir çağrısı yaptı, kuraklık tarımı ...
Girmeye korktukları barajın üzerinde yağmur duasına çıktılar Sivas’ın Ulaş ilçesinde vatandaşlar, geçmişte yüzmeye korktukları Karacalar barajının üzerinde yağmur duası etti
YEREL HABERLER Girmeye korktukları barajın üzerinde yağmur duasına ...
Müftülük personeline teftiş eğitimi Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi Nadir Aydın tarafından Sivas İl Müftülüğü personeline denetim ve teftiş konularında seminer verdi.
YEREL HABERLER Müftülük personeline teftiş eğitimi Diyanet İşleri ...
eTwinning Ulusal ve Avrupa kalite etiketleri sahiplerini buldu Sivas'ta 2019 ve 2020 yıllarında uygulanan eTwinning Projeleriyle Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanan okullar ve projede görev alan öğretmenler için belge takdim töreni düzenlendi.
YEREL HABERLER eTwinning Ulusal ve Avrupa kalite etiketleri ...
Trafik kazası 2 yaralı Yoldan çıkan yarım otobüsteki sürücü ve bir yolcu yaralandı
YEREL HABERLER Trafik kazası 2 yaralı Yoldan çıkan yarım otobüsteki ...
Sivas'ta “Şehit Bekir Pehlivan Operasyonu”
YEREL HABERLER Sivas'ta “Şehit Bekir Pehlivan Operasyonu”
Sivas'ta, komandolardan PKK'nın geçiş güzergahına operasyon
YEREL HABERLER Sivas'ta, komandolardan PKK'nın geçiş güzergahına ...
TFF, Sivasspor’a yapılanları kınadı
YEREL HABERLER TFF, Sivasspor’a yapılanları kınadı
Annesi tarafından boş arsaya terkedilen bebek toprağa verildi
YEREL HABERLER Annesi tarafından boş arsaya terkedilen bebek toprağa ...
Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu Sivas’ta doğduğu gün öz annesi tarafından sokağa bırakılarak ölüme terk edilen bebek, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi
YEREL HABERLER Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü ...
ASELSAN üretti, yerli ve milli ventilatöler teslim edildi ASELSAN’ın Sivas fabrikasında üretilen yerli ve milli solunum cihazları hastaların hizmetine sunulmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne teslim edildi.
YEREL HABERLER ASELSAN üretti, yerli ve milli ventilatöler teslim ...
Radyofrekans yöntemi ile ameliyatsız tedavi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gürelik, dayanılmaz ağrılara yol açan bel ağrılarının artık radyofrekans yöntemi ile ameliyatsız tedavi edilebildiğini söyledi
YEREL HABERLER Radyofrekans yöntemi ile ameliyatsız tedavi Beyin ve ...
Sivas sis denizi altında kayboldu
YEREL HABERLER Sivas sis denizi altında kayboldu
Kaçak kazı yapan şüphelilere birde kısıtlamayı ihlalden 6 bin 300 lira ceza Sivas'ta gece saatlerinde devriye atan jandarma ekipleri kaçak kazı yaptığını tespit ettikleri şahıslara birde sokak kısıtlamasını ihlalden 6 bin 300 lira para cezası kesti
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan şüphelilere birde kısıtlamayı ...
Sivas’ta 1 yılda 19 bin 242 hektar alan tapulaştırıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta 1 yılda 19 bin 242 hektar alan ...
Vali Ayhan: "Sivasspor’a yapılan akıl dışı muameleyi esefle kınıyoruz"
YEREL HABERLER Vali Ayhan: "Sivasspor’a yapılan akıl dışı muameleyi ...
Gece kaçak kazı yaparken yakalandılar, 'kısıtlama ihlali'nden ceza yediler
YEREL HABERLER Gece kaçak kazı yaparken yakalandılar, 'kısıtlama ...
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: Niyetleri bize eziyet etmekti
YEREL HABERLER Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: Niyetleri bize ...
Mecnun Otyakmaz: "Niyetleri bize eziyet etmekti" İsrail'de çirkin uygulamaya maruz kalan Sivasspor Türkiye’ye döndü.
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: "Niyetleri bize eziyet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X