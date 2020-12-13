Sivas'ta son 6 aylık dönemde ihracat yüzde 24 arttı



SİVAS, (DHA) SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 2020 yılının ilk 5 ayında ihracatta ciddi düşüş görüldüğünü, ancak Haziran ile Kasım ayları arasında geçen yıla oranla yüzde 24.44´lük artış yaşandığını söyledi. Eken "Ürünler, Çin başta olmak üzere ABD, Almanya, İsveç, Hindistan, Hollanda, Tayland, Makedonya gibi ülkelere gönderiliyor" dedi.

STSO Başkanı Mustafa Eken, yıl içinde gerçekleşen ihracat rakamlarını değerlendirdi. Sivas'ın ihracatında Mart, Nisan ve Mayıs aylarında çok ciddi düşüş yaşandığını belirten Eken, son 6 ayda yaşanan artışla geçen yılki rakamların yakalandığını belirterek bu başarıyı sağlayan, zor süreçte ihracat yapan tüm üyelere teşekkür etti.

Yılın ilk 5 aylık döneminde ihracatta salgına bağlı düşüş yaşandığına dikkat çeken Başkan Eken, "Ocak ayında yaklaşık yüzde 2,16´lık bir artış yaşanan ihracatımız Şubat ayında ise düşüş sürecine girdi. Mart ayında sert düşüş yaşanan ihracatımızda önceki yılın aynı dönemine göre 2,5 milyon dolarlık bir azalma oldu. Ülkemizde yasakların getirildiği Nisan ve Mayıs aylarında ise geçen yılın aynı dönemine göre İhracatta 4 milyon 600 bin dolar düşüş yaşandı. 2020 yılının son 6 aylık (Haziran-Kasım) sürecinde toparlanmaya başlayan ihracatta geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 24.44´lük artış yaşandı. 2020 yılının Haziran-Kasım aylarında 41 milyon 680 bin dolar ihracatın yapıldığı Sivas´ta geçen yılın aynı döneminde ise 33 milyon 494 bin dolar ihracat yapılmıştı. Bu zorlu süreçte üretmeye ve ihracat yapmaya devam eden üyelerimize, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sivas sanayisi ve ekonomisi büyüdükçe ülkemizde büyüyecek" dedi.

Başkan Eken, Sivas'tan ihraç edilen ürünlerin çeşitliliğine değinerek, şunları kaydetti:

"İhraç edilen ürünlerin başında makine ve aksamları, madencilik ürünleri, demir ve demir dışı metaller, meyve ve sebze mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ve iklimlendirme sanayisi ürünleri yer alıyor. Bu ürünler, Çin başta olmak üzere ABD, Almanya, İsveç, Hindistan, Hollanda, Tayland, Makedonya, İsrail, gibi ülkelere gönderiliyor. 2020 yılının 11 aylık döneminde Sivas´ta, 69 milyon 60 bin dolar ihracat yapıldı.DHA-Ekonomi Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-12-13 12:46:30



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