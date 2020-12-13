Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 21 - Yenimahalle Belediye: 38

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Kadınlar Hentbol Süper Lig 10. hafta müsabakasında Sivas Belediyespor, Yenimahalle Belediye Spor Kulübü’nü konuk etti. Ankara ekibi, mücadeleyi 3821 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takımda etkili başladı. Daha sonra Yenimahalle rakibine karşı üstün oynadı ve soyunma odasına 259 önde girdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Ankara ekibi maçı 17 sayı farkla 3821 kazandı.

Karşılaşmayı Sivas Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri takip etti.

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