Sivasspor’da Ziya Erdal korona virüsü yendi

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DG Sivasspor’un kaptanı Ziya Erdal’dan sevindirici haber geldi. Son korona virüs testi negatif çıkan golcü oyuncu, takımla beraber bugün idmana çıktı.

Bir süredir Kovid19 ile mücadele veren Sivasspor’un tecrübeli futbolcusu Ziya Erdal ve yardımcı antrenör Servet Çetin hastalığı atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.

32 yaşındaki deneyimli oyuncu Erdal’ın ve yardımcı antrenör Servet Çetin’in korona virüsü atlattığını duyuran kırmızılıbeyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, “Bir süredir antrenmanlara katılamayan takım kaptanımız Ziya Erdal ile yardımcı antrenörümüz Servet Çetin de çalışmalarda yer aldı” notunu ekledi.

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