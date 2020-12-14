'Besle tilkiyi, çalsın anahtarını' Beslediği tilki otomobilinin anahtarlarını elinden alıp kaçtı Güvenlik görevlisi, otomobilin anahtarlarını sucuk karşılığında geri almayı başardı

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Sivas’ta bir güvenlik görevlisinin otomobilinin anahtarlarını tilkiye kaptırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Güvenlik görevlisi, otomobilin anahtarlarını sucuk karşılığında almayı başardı.

Sivas kent merkezinde bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi, yiyecek bulmak için güvenlik kulübesine gelen tilkiyi elleriyle besledi. Güvenlik görevlisi, karnını doyurduğu tilkiyle bir sürede otomobilinin anahtarlarıyla oyaladı. Tilki, telefon kamerasının kayıtta olduğu anda anahtarları alarak kaçmaya başladı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Güvenlik görevlisi, yaklaşık 25 metre uzaklıkta sucuk karşılığında anahtarlarını almayı başardı.

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