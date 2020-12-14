Tilki uzattığı araç anahtarını alarak kaçtı, sucuk vererek geri bırakmasını sağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tilki uzattığı araç anahtarını alarak kaçtı, sucuk vererek geri bırakmasını sağladı

DHA

Tilki uzattığı araç anahtarını alarak kaçtı, sucuk vererek geri bırakmasını sağladı


SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yiyecek bulmak için kent merkezine inen tilki, kendisine yiyecek veren güvenlik görevlisinin uzattığı otomobilin anahtarını alıp, kaçtı. O anlar kameraya yansırken, güvenlik görevlisinin sucuk verdiği tilki, anahtarı bıraktı.
Olay, kent merkezinde bir kamu kurumunda meydana geldi. İsmi açıklanmayan güvenlik görevlisi neredeyse her gün yiyecek bulmak için kent merkezine inen tilkiyi bir süre eliyle besledi, ardından da otomobilinin anahtarını sallayarak onunla oynamaya başladı. Ancak bu sırada tilki yiyecek sandığı anahtarı kapıp kaçtı. Güvenlik görevlisi panikle bir süre peşinden koştuğu tilkiye sucuk uzattı. Anahtarı bırakan tilki, sucuğu yedikten sonra kaçtı.
Tilkinin güvenlik kulübesine gelişi, verilen yiyeceği yediği anlar ve anahtarı alıp kaçması cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-12-14 12:12:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ada'm ödüle doymuyor CÜ Film Atölyesi ‘‘Ada’m’’ adlı belgesel sinema filmi ile Uluslararası Kısa Film Festivali’nde 215 belgesel sinema filmini geride bırakarak en iyi 4’üncü film oldu
YEREL HABERLER Ada'm ödüle doymuyor CÜ Film Atölyesi ‘‘Ada’m’’ adlı ...
'Besle tilkiyi, çalsın anahtarını' Beslediği tilki otomobilinin anahtarlarını elinden alıp kaçtı Güvenlik görevlisi, otomobilin anahtarlarını sucuk karşılığında geri almayı başardı
YEREL HABERLER 'Besle tilkiyi, çalsın anahtarını' Beslediği tilki ...
Bu ilçede vaka sayısı 7’ye düştü
YEREL HABERLER Bu ilçede vaka sayısı 7’ye düştü
Kaçak kazıda yakalananlara kısıtlamayı ihlalden 15 bin 750 lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak kazıda yakalananlara kısıtlamayı ihlalden 15 ...
Evi yandı, söndürmeye çalışırken öldü Sivas’ın Altınyayla ilçesinde evi yanan yaşlı adam, yangını söndürmeye çalıştığı sırada dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evi yandı, söndürmeye çalışırken öldü Sivas’ın ...
Sivasspor’da Ziya Erdal korona virüsü yendi
YEREL HABERLER Sivasspor’da Ziya Erdal korona virüsü yendi
Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır
Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını ...
Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 21 - Yenimahalle Belediye: 38
YEREL HABERLER Kadınlar Hentbol Süper Ligi: Sivas Belediyespor: 21 - ...
Kısıtlamada 5 bin aile ziyaret edilerek hediyeler verildi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ekibi sokağa çıkma kısıtlamasında 5 bin aileyi ziyaret ederek, bu süreçte çocuklara kaliteli vakit geçirebilmeleri için hediyeler verdi
YEREL HABERLER Kısıtlamada 5 bin aile ziyaret edilerek hediyeler ...
Sivas'ta kısıtlamada evde kalan çocuklara hediye paketi
YEREL HABERLER Sivas'ta kısıtlamada evde kalan çocuklara hediye ...
Sivas'ta son 6 aylık dönemde ihracat yüzde 24 arttı
YEREL HABERLER Sivas'ta son 6 aylık dönemde ihracat yüzde 24 arttı
Sivasspor ile Antalyaspor 23. randevuda
YEREL HABERLER Sivasspor ile Antalyaspor 23. randevuda
Başkan finişerin direksiyonuna geçti, asfalt döktü Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sıcak asfalt döküm aracı finişerin direksiyonuna geçerek sıcak asfalt döktü
YEREL HABERLER Başkan finişerin direksiyonuna geçti, asfalt ...
Elektro gitara benzettiği demir kürekle rock müzik yaptı Sivas’ta bir kaynak ustasının demir kürekle ve kaynak makinesiyle ortaya koyduğu rock performansı sosyal medyada ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Elektro gitara benzettiği demir kürekle rock müzik ...
Tarihi kent meydanında kısıtlamada kartpostallık görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Tarihi kent meydanında kısıtlamada kartpostallık ...
Sivasspor’da 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor’da 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif ...
Sivasspor’un kalecisi Ali Şaşal baba oldu
YEREL HABERLER Sivasspor’un kalecisi Ali Şaşal baba oldu
Kar altında doğan kuzuları araçla taşıdılar Sivas’ın Gürün ilçesinde yayla dönüşünde kar yağışına yakalanan sürüde dünyaya gelen kuzular otomobille taşındı
YEREL HABERLER Kar altında doğan kuzuları araçla taşıdılar Sivas’ın ...
Sivasspor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
İntihara kalkışan kişiye, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER İntihara kalkışan kişiye, kısıtlamayı ihlalden 3 bin ...
Kısıtlamayı hiçe sayarak intihara kalkışan genç, 3 bin 150 TL ceza yedi Sivas’ta intihara kalkışan genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı hiçe sayarak intihara kalkışan genç, 3 ...
Sivasspor'da 3 isim takıma döndü Yiğidolar, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor'da 3 isim takıma döndü Yiğidolar, ...
Sivasspor’da Uğur Çiftçi korona virüsü atlattı!
YEREL HABERLER Sivasspor’da Uğur Çiftçi korona virüsü atlattı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X