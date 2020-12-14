Jandarma ekipleri kaçak alkol üretimine geçit vermedi Sivas'ın Zara ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonlarında içki yapımında kullan 10 adet alkol bazlı yüzey temizleyici ele geçirilirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Sivas'ın Zara ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonlarında içki yapımında kullan 10 adet alkol bazlı yüzey temizleyici ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.

Sivas’ta jandarma ekipleri kaçak alkol üretimine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zara İlçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde A.K isimli şahsın İstanbul'dan sipariş verdiği kaçak alkollü içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal maddeleri bir kargo şirketinden teslim alacağı bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgi neticesinde Zara İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda kargo aracı ilçe girişinde durduruldu. Şüpheli A.K.' ye ait olan malzemelere el konuldu. Savcılık huzurunda açılan pakette yapılan incelemede 5 litrelik bidon içerisinde toplam 10 adet alkollü içki yapımında kullanılan alkol bazlı yer ve yüzey temizleyici ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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