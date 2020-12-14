Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - FT Anlatyaspor: 0 (Maç sonucu)

'Sizce kim bu bebek?'

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Süper Lig’in 12. haftasında DG Sivasspor, FT Anlatyaspor’u konuk etti. Müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

49. dakikada Jahovic'in köşe atışından topu kaleyi göndermek istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

61. dakikada Nuri'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Podolski'nin şutunda Samassa golü engelledi.

76. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill, kaleci Samassa ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Samassa topu kontrol etmeyi başardı.

86. dakikada Gökdeniz, topu ceza sahası içeresindeki arkadaşı Orgill’e göndermek istedi. Kalesini terk eden Samassa topu uzaklaştırdı.



Stat: Yeni Sivas 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Cem Satmaz xx, İlker Takpak xx

D.G. Sivasspor: Samassa xx, Appindangoye xx, Robin Yalçın xx, Barış xx (Camara dk. 64 xx), Uğur xx, Fajr xx, Claudemir xx (Kone dk. 75 xx), Hakan xx, Yatabare xx (Felix dk. 80 ?), Kayode xx, Gradel xx

Yedekler: Muammer, Ali, Kerem,Ninga

Yardımcı Antrenör: Kenan Oktay

FT Antalyaspor: Boffin xx, Naldo xx, Ersan xx, Bünyamin xx, Kudryashov xx, Nuri xx, Fredy xx, Sam xx (Orgill dk.63 xx), Pudolski xx (Eren dk. 85 ?), Amilton xx (Gökdeniz dk. 63 xx), Jahovic xx

Yedekler: Ferhat, Mevlüt, Serdar, İmeri, Adem, Mert, Ali

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kart: Gradel (Sivasspor)

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