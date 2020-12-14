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Mecnun Otyakmaz: Takımımız toparlayacak güçte, kimse merak etmesin

DHA

Mecnun Otyakmaz: Takımımız toparlayacak güçte, kimse merak etmesin


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)DEMİR Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bizim için önemli bir karşılaşmaydı, gerçekten üzgünüz. Takımımız bunu toparlayacak güçte, kimse merak etmesin" dedi. 
Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'in 12'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, maçı çok istediklerini ancak kazanamadıklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi UEFA mücadelesinde gruplardan çıkamadıktan sonra ligimize geri dönmüştük. Bu maç bizim için tekrar başlama karşılaşmasıydı. Fakat yine eksiklerimiz var. Biliyorsunuz takımımızın yarısından fazlası 3-4 günde bir maç oynuyor. Diğer kısmının da çok fazla maç eksiği var. Bu dengemizi bozdu ama bugün maçı kazanmak istesek de sonuç alamadık. İyi başlamamız gereken karşılaşmayı da iyi değerlendiremedik. Ama bu takım toparladıkça, Covid-19 hastalarının da geri dönüşüyle birlikte, birkaç kez tam takım antrenman yaptığında çok iyi puanlar alacağını görüyoruz. Bizim için önemli bir karşılaşmaydı, gerçekten üzgünüz. Takımımız bunu toparlayacak güçte, kimse merak etmesin" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Mecnun Otyakmaz açıklaması
 DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-12-14 21:27:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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