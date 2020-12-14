Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Kenan Oktay, "İstek olarak oyuncularımız üst düzey mücadele gösterdi" derken, Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise, "Oyunun pozitif yönleri fazlaydı, galip gelebilirdik" diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Kenan Oktay, 0-0 biten karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Oktay, "Mücadeleyi iki türlü değerlendirmek gerekiyor. Bir ilk yarı bir de ikinci yarı. İlk yarı istediklerimizi yapabildik, pas yapabildik. Rakibin arkasına sarkmak istiyorduk ve sarktık. Zaman zaman da pozisyonlar bulduk. İkinci yarı yorgunluklar başladı. Pas hataları başladı. Bunun neticesinde çok fazla atakta etkili olamadık. Son bölümde de savunmada pozisyonlar verdik ama mücadele olarak, istek olarak oyuncu arkadaşlarımız üst düzey mücadele gösterdiler. O yüzden onları kutluyorum" şeklinde konuştu.

YANAL: DOĞRU YOLDAYIZ

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise, genel olarak futboldan memnun olduğunu belirterek, "Oynayacağımız oyunun pozitif yönlerini dikkate alırsak bugün gerçekleştirmek istediğimiz oyunun bir bölümünü yaptık diye düşünüyorum. Ama bunu daha yüksek bir enerjiyle yapmak ve bunu rakibe kabul ettireceğimiz bu enerjiyle geri dönüşümü sağlamak konusunda eksik kaldık. Bunu yapabilecek bir takım var. Diğer oyuncuların da katılımıyla rekabetin artacağı, bu rekabetin de bu enerjiyi artıracağını düşünüyorum. Oyunun pozitif yönleri bana göre fazlaydı. Galip gelebilirdik. Galibiyet şartlarını da aslında yakalamıştık. Ama doğru yoldayız. Çalışarak, Antalyaspor'u çok daha iyi futbol oynayan ve bunun karşılığını alan bir duruma getirmek için az bir süremiz kaldığını düşünüyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ersun Yanal açıklama

-Kenan Oktay açıklama

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-12-14 21:45:57



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