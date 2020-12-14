Oktay: “Çok fazla atakta etkili olamadık” Sivasspor Yardımcı Antrenörü Kenan Oktay: “Zaman zaman da pozisyonlar bulduk” “Pas hataları başladı”

Süper Lig’in 12. haftasında Antalyaspor ile 00 berabere kalan DG Sivasspor’da yardımcı antrenör Kenan Oktay, “Zaman zaman da pozisyonlar bulduk. İkinci yarı yorgunluklar başladı. Pas hataları başladı. Bunun neticesinde çok fazla atakta etkili olamadık” dedi.

Sivasspor Yardımcı Antrenörü Kenan Oktay, Antalyaspor ile 00 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Oktay, “Mücadeleyi iki türlü değerlendirmek gerekiyor. Bir ilk yarı bir de ikinci yarı. İlk yarı istediklerimizi yapabildik, pas yapabildik. Rakibin arkasına sarkmak istiyorduk ve sarktık. Zaman zaman da pozisyonlar bulduk. İkinci yarı yorgunluklar başladı. Pas hataları başladı. Bunun neticesinde çok fazla atakta etkili olamadık. Son bölümde de savunmada pozisyonlar verdik ama mücadele olarak, istek olarak oyuncu arkadaşlarımız üst düzey mücadele gösterdiler. O yüzden onları kutluyorum” diye konuştu.

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