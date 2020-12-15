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Korona virüs bu köye giremedi Sivas'ın merkeze bağlı Akkoç köyünde bugüne kadar korona virüs vakası görülmedi

İHA

Korona virüs bu köye giremedi Sivas'ın merkeze bağlı Akkoç köyünde bugüne kadar korona virüs vakası görülmedi

Sivas'ın merkeze bağlı Akkoç köyünde bugüne kadar korona virüs vakası görülmedi.
Sivas kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Akkoç köyünde ve 5 mezrasında bu güne kadar tek bir korona virüs vakası bile görülmedi. Akkoç köyünde yaşayan köy sakinleri, misafir kabul etmezken sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına harfiyen dikkat etti. Köy yerinde bile maskesiz sokağa çıkmadılar. Yaz aylarında nüfusu 2 milyonu bulan Sivas, vaka sayısı en fazla artan iller arasına girmesine rağmen Akkoç köyü sakinleri salgına karşı başarıları ile taktir topladı.
Akkoç Köyü Muhtarı Sakin Kapukaya, yabancıları köye sokmadıkları için köylerini virüsten koruduklarını belirterek, “5 mezramız var, en son seçimde seçmenimiz 135’di. Covid19 dolayısıyla nüfusumuz biraz daha fazlalaştı. İnsanlar emekli olduklarından dolayı her yaz buraya geliyorlardı. Bu yıl biraz daha fazla yoğunluk oldu. Büyükşehirlerde Covid19 olduğundan dolayı insanlar köye geldi. Bayramdan sonra Sivas’ımızda Covid19 vakaları baya arttı. Dikkat ettiğimizden dolayı Rabbime şükürler olsun bizim köyümüzde öyle bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Yaz aylarında nüfusumuz 100’ü buldu. Şuan yine mezralarımızla birlikte 4050 kişi vardır. Nüfusun artmasının nedeni de insanların büyükşehirlerde evlerinden çıkamayıp köyü gelmeleri. Virüs köyümüze kendimizi koruduğumuzdan ve yabancıları köye koymadığımızdan bulaşmadı. Merkeze gittiğimizde kurallara uyduk” şeklinde konuştu.
Virüsün köylerine giremediğini belirten Ender Aydın, “Bizim köye bu zamana kadar Covid19 hiç bulaşmadı. Dışarıdan gelen yabancıları da pek hoş karşılamıyoruz, hastalıktan dolayı. Dışarıdan kimseyi kabul etmiyoruz, dışarıdan gelenlerle de görüşmüyoruz. Dışarıya çıktığımız zamanda mutlaka maskemizi takıyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz. Kent merkezine gittiğimiz zamanda mutlaka eldiven kullanıyoruz” dedi.
Köye virüsten kaçmak için döndüğünü belirten Mehmet Ali Çulha, “Ben normalde İstanbul’da yaşıyorum. 23 Mart’ta buraya geldim o günden beridir buradayım. Köye virüsten kaçmak için geldik. Şu an köyümüzde virüs yok, duymadık” dedi.
75 yaşındaki Cemile Kızıldağ, “Temizliğimize, hijyenimize ve maskemize dikkat ediyoruz. Alışverişte kalabalığa girmiyoruz. Köyümüzde insan az kalabalık yok. Köyümüze yabancıları kesinlikle almıyoruz” dedi.
Covid19 kurallarına dikkat ettiklerini belirten Menekşe Çulha, "Kurallara dikkat ediyoruz. Kimseye gidip, gelmiyoruz. Köyümüze yabancı kimse gelmiyor. Bizde kimseye gitmiyoruz. Burada iki ev kendi kendimize idare ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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