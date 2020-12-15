Hasta göçü bu cihazla önlenecek Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kazandırılan ve maliyeti 2 milyon TL olan Optik Koherens Tomografi Anjiyografi cihazı ile hastalar tedavi için şehir dışına gitmek zorunda kalmayacak

Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kazandırılan ve maliyeti 2 milyon TL olan Optik Koherens Tomografi Anjiyografi cihazı ile hastalar tedavi için şehir dışına gitmek zorunda kalmayacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na göz hastalarına daha iyi hizmet verebilmek için son teknoloji ürünlerinden olan Optik Koherens Tomografi Anjiyografi cihazı alındı. Yaklaşık 2 milyon TL maliyeti olan bu cihaz, girişimsel olmayan, damar içi ilaç kullanmadan gözün damar yapılarının ayrıntılı değerlendirilmesini sağlayan yeni bir görüntüleme yöntemi olarak kullanılıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’na kazandırılan son teknolojik cihazlarla çoğu retina rahatsızlığı tanı ve takipler yapılacak olup hastaların başka merkezlere gitmesine de artık gerek kalmayacak.

Hastalar şehir dışına gitmek zorunda kalmayacak

Cihaz hakkında bilgi veren Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Erdoğan, cihazın tanı koymada kolaylık sağlayacağını belirterek, “Bu cihazımız Koherens Tomografi Anjiyografi dediğimiz yani göz dibinin ilaç vererek damar yapısını bize gösteren bir cihaz. Geniş açılı görüntü aldığımız bir cihaz. Yani gözlediğini bize geniş bir şekilde göstermemizi sağlıyor. Dolayısıyla tanı koymamız da bize kolaylık sağlayan bir yöntemdir. Sivas'ta ilk olarak Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde kliniğimizde kullanılmaktadır. Türkiye'ye gelen ilk cihazlardan bir tanesidir ve bu cihaz sayesinde biz hastalarımıza tanı koyup tedavilerini yönlendirme ve takiplerini de yapabilmenizi sağlamaktadır. Diyabet dediğimiz yani kan şekeri hastalığı olan ve gözü tutulmuş olan hastalarda, sarı nokta hastalıklarında, bir de retina dediğimiz gözün sinir tabakasının tüm hastalıklarında yaygın bir şekilde kullandığımız ve bizler için olmazsa olmaz olan cihazlardan bir tanesi. Cihazın hastanemize kazandırılmasından dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız ve ekibine teşekkür ediyorum ” ifadelerini kullandı.

Cihazın hizmete başlaması için açılışını yapan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, cihazı yakından inceleyerek göz hastalıkları bölümü çalışanlarından cihaz hakkında bilgi aldı. Rektör Yıldız, “Göz hastalıkları bölümüne hayırlı olsun. Bu cihaz hastanemiz ve Sivas için önemli. Hastalarımızın tanı ve teşhisinde önemli bir yere sahip olan bu cihaz sayesinde hastalarımız artık şehir dışına gitmek zorunda kalmayacaklar” dedi.

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