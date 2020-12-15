Sivasspor’un sahasındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı!

Süper Lig’in 12. haftasında Antalyaspor ile 00 berabere kalan Sivasspor’un sahasındaki galibiyet hasreti devam ediyor. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, bu sezon sahasında oynadığı 6 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Süper Lig’in 12. haftasında evinde Antalyaspor ile 00 berabere kalan DG Sivasspor, evindeki müsabakalarda kazanamıyor.

Ligin ilk haftasında evinde Alanyaspor’a 10 mağlup olan Sivasspor, ikinci haftada ise deplasmanda Erzurumspor’u 21 yenmişti. Üçüncü haftada da sahasında Ankaragücü ile 00 berabere kalan kırmızıbeyazlılar, dördüncü haftayı BAY olarak tamamlamıştı. Kırmızıbeyazlılar, beşinci haftada deplasmanda Kayserispor’u 31 mağlup ederken, altıncı haftada da sahasında Rizespor'a 20 yenildi. Yedinci haftada deplasmanda Hatayspor ile 11 berabere kalan Sivasspor, 8. haftada ise sahasında Galatasaray’a 21 mağlup olmuştu. Dokuzuncu haftada deplasmanda Karagümrük ile 11 berabere kalan Sivasspor, 10. haftada ise sahasında Göztepe’ye 10 yenildi, 11. haftada Trabzon ile 11 berabere kalan Yiğido, 12. haftada ise sahasında Antalyaspor ile 00 berabere kalarak galibiyet sevinci yaşayamadı.

Kırmızıbeyazlılar iç sahadaki son galibiyetini geçen sezon, 19 Temmuz 2020’de oynanan maçta Gençlerbirliği’ni 20 yenerek almıştı.

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