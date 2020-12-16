Tavuk çalan hırsız tilki, böyle görüntülendi Sivas'ta bir kümesten tavuk çalan hırsız tilkinin ağzında tavukla kaçmaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı

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'Sizce kim bu bebek?'

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Sivas'ta bir kümesten tavuk çalan hırsız tilkinin ağzında tavukla kaçamaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas’ta aç kalan tilki kent merkezine kadar indi. Kent merkezi Yenişehir Mahallesi Paşaçayırı mevkiinde görülen tilki görenleri şaşırttı. Bölgede bulunan bir kümese girdiği öğrenilen tilki bir tavuğu çalıp olay yerinden kaçtı. O sırada arabayla yoldan geçen Osman Kılıç adlı vatandaş olay yerinden kaçan hırsız tilkiyi cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerde hırsız tilkinin çaldığı tavuğu ağzına alarak olay yerinden kaçtığı görüldü.

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