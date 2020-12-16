Korona virüs Huzurevleri’ne giremedi Sivas’ta hizmet veren iki huzurevinde Covid-19 vakası görülmedi.

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Sivas’ta hizmet veren iki huzurevinde Covid19 vakası görülmedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kent merkezine hizmet veren iki huzurevinde Covid19 önlemlerini üst seviyede sürdürmeye devam ediyor. Huzurevlerine personel harici vatandaşların giriş ve çıkışına izin verilmiyor. Huzurevi personeliyse 10’ar günlük vardiya sistemiyle çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Huzurevlerinde Covid19 sürecinin başlamasından bu yana bir tek vaka görülmedi.

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