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Sivas'ta 'Okul Destek Projesi' ile online rehberlik hizmeti

DHA

Sivas'ta 'Okul Destek Projesi' ile online rehberlik hizmeti


Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 'Okul Destek Projesi' kapsamında oluşturulan online danışmanlık hattı ile ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelere hizmet veriliyor.
Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim alan öğrenciler için evlerde devam ettirilen 'Okul Destek Projesi'nin etkinliğinin artırılması için yeni çalışma hayata geçirildi. Sivas´ta sunulan proje bakanlık tarafından beğenilirken, tüm Türkiye´de uygulanmasına karar verildi. İl müdürlüklerinde desteklenecek çocukların takip edileceği online danışmanlık hattı ilk olarak Sivas´ta uygulanmaya başlandı. Sivas Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce oluşturulan 'WhatsApp' danışmanlık hattı ile 'Okul Destek Projesi'nden faydalanan çocukların ve ailelerinin soruları, varsa talepleri, uzmanlar tarafından online olarak alınarak, rehberlik yapılıyor. Söz konusu hat üzerinden yapılacak danışmanlık hizmetinin diğer illerde de uygulanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
'16 BİN 400 ÇOCUK BU PROJEDEN FAYDALANDI'
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, projenin Sivas'ta geliştirildiğini belirterek, "Okul Destek Programı'nda biz sosyal, ekonomik yönden biraz zayıf olan ailelerle müdürlük olarak ilgileniyoruz. Bu kapsamda pandemi döneminde ilgimizin kesintiye uğramaması için online bir hat kurduk. Ailelere hem rehberlik etmek hem de çocuklara önerilerde bulunmak için bir meslek elemanımız devamlı onlarla online iletişim kuruyor. Şu anda 100´e yakın bir görüşme sağlanmış. Bu dönemde çocuklara derslere nasıl çalışmaları konusunda psikososyal açıdan destek veriliyor. Ailelere nasıl rehberlik edileceğinin de önerileri veriliyor. Bu minvalde 16 bin 400 çocuğu özellikle takip ediyoruz" dedi.
'ZOR DURUMDAKİ HER ÇOCUĞUMUZA DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Özellikle kötü alışkanlıklara eğilim gösterildiği zamanların ergenlik çağı olduğunu ve bu yaş gruplarına ağırlık gösterildiği söyleyen Tan, şöyle konuştu:
"Sivas'ta da 507 tane takip ettiğimiz çocuğumuz var.  5, 6, 7 ve 8´inci sınıf kapsamında ilerliyor takiplerimiz. Bu sınıfları özellikle seçiyoruz. Orta öğrenimde çocukların ergenlik çağına girdiğini ve bu dönemde neler yapılması gerektiğini bildiriyoruz. Özellikle ergenlik dönemlerinde çocuklar kötü alışkanlıklar ve kötü arkadaşlıklar edinebiliyor. Bakanlığımız da bunları bilerek 5, 6, 7 ve 8´inci sınıftaki çocuklara okul destek projesi kapsamında ilgilenmemizi istedi. 8´inci sınıflarımız sınava girecekleri için üzerlerinde daha fazla duruyoruz. Bu insanlar anne ya da babaları olmayan çocuklar, babası askere gitmiş ve ekonomi zorluğu olan kişiler ya da herhangi bir nedenden dolayı yakını hapiste olan kişiler ve boşanmış kişiler. Özellikle boşanıp nafaka alamayan ama çocuklarıyla kalan ve çalışamayacak durumda olan çocuklar. Yaptığımız proje online bir proje. Biz buradan başlattık. Bakanlığımızın da bir beğenisi oldu ve Türkiye´de de yaygınlaştırmaya karar verdi. Sivas´ı da pilot olarak seçti. Güzel projelere imza atıyoruz. Zor durumda kalan her çocuğumuza destek olmaya çalışıyoruz. Neden bu çocuklarımız da ilerde bir kaymakam, bir vali olmasın?" DHA-Eğitim Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ
2020-12-16 11:16:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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