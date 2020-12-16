Sivas'ta kumar oynayan 6 kişiye 31 bin lira ceza

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'Sizce kim bu bebek?'

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Gürün ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, bir evde kumar oynayan 6 kişiye 31 bin 50 lira ceza kesildi.

Gürün ilçesinde bir konutta kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Evde kumar oynayan 6 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, toplam 31 bin 50 lira para cezası uyguladı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-12-16 11:38:57



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