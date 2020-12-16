Sivasspor’da Yasin ve Marcelo korona virüsü atlattı!

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'Sizce kim bu bebek?'

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DG Sivasspor’un 33 yaşındaki deneyimli oyuncusu Yasin Öztekin ve defans oyuncusu Marcelo Goiano, korona virüsü atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.

Bir süredir Covid19 ile mücadele veren Sivasspor’un başarılı futbolcuları Yasin Öztekin ve Marcelo Goiano hastalığını atlattı ve takımla beraber çalışmalara start verdi.

33 yaşındaki deneyimli oyuncu Öztekin, sosyal medya hesabından testinin negatife döndüğü haberini açıkladı. Defans oyuncusu Marcelo Goiano’da sosyal medyadan antrenmandaki fotoğrafını paylaşarak negatife döndüğünü belirtti.

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