Rıza Çalımbay korona virüsü yendi! Sivasspor’a müjdeli haber

DG Sivasspor’un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay’dan sevindirici haber geldi. Son korona virüs testi negatif çıkan teknik adam, bugün oynanacak kupa maçında takımın başında olacak.
Bir süredir Kovid19 ile mücadele veren Sivasspor’un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay hastalığı atlattı. Çalımbay, bugün akşam Giresunspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında takımın başında yer alacak.
57 yaşındaki deneyimli teknik direktör, korona virüsü atlattığını sosyal medya hesabından duyurdu. Çalımbay paylaşımına, “Takımımla yeniden sahada olacağım için mutluyum. Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim” notunu ekledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.