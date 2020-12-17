Sivas'ta, 'Esnafına sahip çık' kampanyası



SİVAS, (DHA) SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), küçük esnafın desteklenmesi ve pandemi sürecini az kayıpla atlatmaları amacıyla 'Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık' kampanyası başlattı.

Pandemi sürecinden etkilenen küçük esnafı destekemek amacıyla STSO, Aralık ayı meclis toplantısında 'Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık' kampanyasını başlatma kararı aldı. STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda zor günlerden geçiyoruz. Millet olarak bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız. Dayanışmayı sağladığımızda ülke olarak bu süreci daha güçlü olarak atlatacağımıza olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Ekonominin bel kemiği olan esnafın yaşanan zorlu süreçten en çok etkilenen kesim olduğunun altını çizen Eken, şunları söyledi:

"Bu süreçte Sivaslılar olarak alışverişlerimizi özellikle yerel firmalarımızdan yapmamız büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın alışverişlerinde, vergisini Sivas´ta ödeyen, istihdamını halkımızdan sağlayan, yatırımlarını şehrimize yapan yerel firmalarımızı tercih etmeleri konusunda başlattığımız kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz. Kampanyayı hayata geçirerek, Sivaslı firmalarımıza destek olmak, durma noktasındaki işlerini biraz olsun canlandırmak bizlerin görevidir. Unutulmamalıdır ki; bu zorlu süreci birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız. Şehrimizde istihdamın devamı, ekonominin yeniden toparlanması için yerel firmalarımızın bu süreçte yaşadığı zorluğu en aza indirgememiz lazım. Birliğin beraberliğin ve dayanışmanın sembolü olan Sivas´ta yiğit hemşehrilerimizin yerel esnafımıza sahip çıkarak alışverişlerini yerel esnafımızdan yapacağına inanıyorum. Gün, dayanışma içerisinde olma günüdür. Gün ayakta kalma mücadelesi veren esnafımıza sahip çıkma günüdür."

Kampanya kapsamında hazırlanan pankart ve afişler iş yerlerine dağıtıldı. DHA-Ekonomi Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-12-17 11:42:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.