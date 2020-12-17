Sivas'ta Mevlana, 'Şeb-i Arus' klibiyle anıldı



SİVAS, (DHA)MEVLANA Celaleddin-i Rumi, vefatının 747'nci yılında Sivas Valiliği tarafından hazırlanan 'Şeb-i Arus' klibiyle anıldı.

Mevlana'nın vefat yıl dönümü nedeniyle Sivas'ta, tarihi mekanlar başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sema gösterisi yapıldı. Pandemi sürecindeki sokağa çıkma kısıtlamalarından yararlanılarak yapılan çekimlerle video klip hazırlandı. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 'Gel ne olursan ol yine gel' sözleriyle başlayan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sivas Valiliği himayelerinde, Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Başkanı Şemsi Yılmaz Susamış idaresinde dernek tarafından yetiştirilen semazenler, klipte sema yaptı. Mevlevilik geçmişine ve kültürüne sahip Sivas'ta şehir meydanı, medreseler, camiler, konaklar ve köprüler gibi birçok tarihi mekân klipte yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-12-17 12:00:08



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