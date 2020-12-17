Mevlana, ‘Şeb-i Arus’ klibiyle anıldı Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Sivas Valiliği özel bir klip hazırladı

Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Sivas Valiliği özel bir klip hazırladı.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıfı Mevlana Celaleddini Rumi, vefatının 747'nci yılında Sivas Valiliği tarafından hazırlanan ‘Şebi Arus’ klibiyle anıldı. Sivas tarihi Kent Meydanı'nda bulunan Çifte Minareli Medrese, Şifaiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Gökmedrese, Atatürk Kongre Müzesi başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sema gösterisi yapıldı. Mevlana Celaleddini Rumi’nin “Gel ne olursan ol yine gel” çağrısıyla başlayan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.