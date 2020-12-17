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Doç.Dr. Sarıçam: Çocuklarımızın seviyesine inmemiz lazım

DHA

Doç.Dr. Sarıçam: Çocuklarımızın seviyesine inmemiz lazım


Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Sarıçam, pandemi sürecinde ailelere çocuklarına yönelik davranışları ile ilgili uyarılarda bulunarak, "EBA ya da diziyi açıp gitmek çocuk yetiştirmek anlamına gelmiyor. İster istemez bu çocuklar da bu yükün altında kaldıkları için kendisini farklı eğilimlere itiyor. Çocuklarımızın seviyesine inmemiz lazım" dedi.
Sivas'ta, 3 gün önce T.A.'nın (12) kendisini asarak yaşamına son vermesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Sarıçam, ailelere çocuklarına yönelik davranışlar konusunda uyarılarda bulundu. Anne babanın çocuklar üzerindeki sorumluluklarının önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Sarıçam, "Bizim çocuklarımız uzaktan eğitim süreciyle birlikte ödev becerileri yerine yaşam becerilerini kazandırmamız gerekiyor. Zaten pandemi sürecinde çocukların hepsi eşit haklara sahip. Çocuklar, EBA'nın karşısında 4-5 saat geçiriyor ve çok yazık. Bir de çocuklarımız bunun üzerine ödevlerle uğraşıyor. Çocukların dikkat süresi yaş artı 5 dakikadır. Çocuk 7 yaşındaysa 5 daha koyarsak 12 dakika bir dikkat süresi vardır. 12 dakikadan sonraki ödev, ödev değildir. Boşuna zaman geçirmektir. Bu süreçlerde ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmesi gerekmektedir. Evin içindeki bazı materyalleri oyuna çevirebiliriz. Çocuklar şu süreç içinde o kadar çok bıktılar ki üzerine bir de bizim ders baskısı nedeniyle ister istemez farklı şeyler olabiliyor. Dolayısıyla yapmamız gereken bizim çocuklarımızı desteklememizdir. Çocuklarımızın bu süreçteki negatif enerjilerini boşaltmamız gerekiyor" dedi. 
'ÇOCUKLARIMIZIN SEVİYESİNE İNMEMİZ LAZIM'
Küçük yaştaki çocuklarda intihar kavramını kullanmadıklarını belirten Sarıçam, "Biz eğer buna intihar dersek başkaları da buna meyil edebiliyor. Bu 'Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek' gibi oluyor. Dolayısıyla bu ifadelerin kullanılmaması gerekir. Eskiden tarih dizileri daha çok popülerdi. Ancak şu anda psikoloji dizileri daha popüler oldu. Ekranlarda intihar mesajları veriliyor. Çocuğu da kendi haline bıraktığımızda eğer bu dizilere maruz kalıyorsa, çocuk kaç yaşında olursa olsun 'öz yıkım', yani intihara meyil edeceğini öğreniyor. EBA ya da diziyi açıp gitmek çocuk yetiştirmek anlamına gelmiyor. İster istemez bu çocuklar da bu yükün altında kaldıkları için kendisini farklı eğilimlere itiyor. Çocuklarımızın seviyesine inmemiz lazım" diye konuştu.
 
DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ
2020-12-17 12:45:51

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