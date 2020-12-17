Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Sivasspor, Giresunspor’u konuk etti. Mücadeleden 10 galip ayrılan kırmızıbeyazlı ekip, adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada Traore’nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yasin’in şutu auta çıktı.
72. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Barış Yardımcı’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fajr’ın şutu kalenin üstünden dışarı gitti.
85. dakikada Gradel’in kullandığı serbest vuruşta seken topla buluşan Hakan Arslan'ın şutu kaleci Gökhan çeldi.
90+2. dakikada Kone’nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Sarper Barış Sakaxx, Orkun Aktaş xx, Ozan Ergün xx
Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Kone xx, Uğur Çiftçi xx, Appindangoye xx, Robin Yalçın xx, Jorge Felix x (Hakan Arslan dk. 59 x), Kerem Kesgin xx (Kayode dk. 59 xx), Barış Yardımcı xx, Ninga x (Erdoğan Yeşilyurt dk. 72 x), Ziya Erdal x (Gradel dk. 46 x), Faycal Fajr xx
Yedekler: Muammer Yıldırım, Claudemir, Yasin Öztekin, Kubilay Şahin, Marcelo
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Giresunspor: Gökhan Cörüt xx, Traore xx, Helder Luis xx, Yasin Ozan xx, Sergen Piçinciol xx, Kerem Kalafat xx, İshak Doğan x (Arda Kılıç dk. 86 ?), Muhammet Ertürk xx, Uzodimma x (Hayrullah Bilazer dk. 62 x), Fatih Yılmaz xx, Clement x (Erol Akdağ dk. 62 x)
Yedekler: Mehmet Doğaç Çiftçi, Ahmet Yusuf, Alperen Aydın, Saruhan Bolat, Şükrü Kara
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gol: Kayode (dk. 90+2) (Sivasspor)
Sarı Kart: Uzodimma (Giresunspor)
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