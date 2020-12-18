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Dünyanın dört bir yanından gelip Sivaslı oldular Eğitim için 45 ülkeden Sivas’a gelen yaklaşık 850 uluslararası öğrenci dondurucu soğuğuyla meşhur, tarih ve kültür şehri Sivas’a uyum sağlamayı başardı

İHA

Dünyanın dört bir yanından gelip Sivaslı oldular Eğitim için 45 ülkeden Sivas’a gelen yaklaşık 850 uluslararası öğrenci dondurucu soğuğuyla meşhur, tarih ve kültür şehri Sivas’a uyum sağlamayı başardı

Eğitim için 45 ülkeden Sivas’a gelen yaklaşık 850 uluslararası öğrenci, dondurucu soğuğuyla meşhur, tarih ve kültür şehri Sivas’a uyum sağlamayı başardı.
Amerika’da ve Avrupa’da yaşanan İslamofobi ve ırkçılık birçok uluslararası öğrencinin Türkiye’yi tercih etmesine neden oldu. 45 ülkeden yaklaşık 850 öğrenciyse eğitim için Sivas’a geldi. Öğrenciler için Sivas'ın soğuğuna alışmak zor olsa da Sivas, lezzetleriyle ve tarihiyle hayran bıraktı. Covid19 sürecinde evlerine gidemeyen öğrenciler, aile ve memleket hasretlerini ise Sivaslıların misafirperverlikleriyle dindiriyor.

“Sivas çok güzel ama biraz soğuk”
Nepalli İnşaat Mühendisliği öğrencisi Samarra Sarmin, Sivas’ın soğuğuna alışmakta zorlandıklarını belirterek, “Türkiye’de 5. yılım. Geziyorum, gezilecek yerler çok fazla. Çok beğendim burayı. İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyorum. Nepalliyim. Sivas çok güzel ama biraz soğuk. Biz soğuğa alışkın değiliz ve biraz zorlandım ama güzel yine de. Soğuğa karşı montla çözüm alıyorum. Montum beni sıcak tutuyor” dedi.

"Sivas köftesine bayılıyorum”
Etiyopyalı İzzettin Muhammed, Covid19 sürecinde memleketlerine gidemediklerini belirterek Sivas köftesini sevdiğini söyledi. Muhammed, “2016 yılından beri Sivas’ta yaşıyorum. Sivas'ı seviyorum, Sivas köftesine bayılıyorum. Korona başlamadan önce memlekete her yazın gidiyorduk ama maalesef bu süreçten dolayı biletler baya yükseldi. Bazı dönemlerde de havalimanları kapandı. Şu an 2. senem gitmedim. Çok şükür Türkiye’yi seviyoruz, çok şükür buradaki insanlar da çok iyiler ve bizi seviyorlar. Misafirperverlikleri güzel, Sivas’ta bize çok iyi bakıyorlar” dedi.

“Ailemi 2 yıldır göremedim”
Afganistanlı Türkçe Öğretmenliği öğrencisi Masuma Balkhi, ailesini 2 yıla yakın süredir görmediğini belirterek, “2 yıla yakın süredir Sivas’tayım. Burayı çok sevdim. Bu yıl ailemi göremedim. Bazı durumlardan dolayı gidemedim. Ailemi 2 yıldır göremedim fena özledim“ dedi.
Sudanlı Maden Mühendisliği Doktora öğrencisi Ahmed Mübarek, ailesini çok özlediğini belirterek, “Doktora eğitimi için buraya geldim. Geçen yıl buraya Türkçe öğrenmek için geldim, bu yıl üniversiteye başladım. Pandemi olduğu için havaalanı kapandı, ne zaman açılacağını bilmiyorum. Ailemi çok özledim. Umarım, gelecek yaz gidebilirim” dedi.
Sultan Şehir Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Fatih Yıldız, Sivas’ta 5 bin uluslararası öğrenci sayısını hedeflediklerini belirterek, “Öğrenci arkadaşlarımıza danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz. Kişisel gelişimleri için çeşitli kurslar açıyoruz. Öğrencilerimizin maddi ve manevi yanlarında oluyoruz. Son zamanlarda Türkiye’de Uluslararası öğrenci sayısı artmaya başladı. Bunun en büyük sebebi de Amerika’da ve Avrupa’da yaşanan İslam’a fobi ve ırkçılık hareketleri. Bundan dolayı uluslararası öğrenciler Türkiye’yi daha fazla tercih ediyorlar. Şu anda Sivas’ta 850’ye yakın öğrenci var. Pandemi nedeniyle bir kısmı ülkelerindeler. Hala dönemediler. Yakın zamanda pandemiden sonra inşallah Sivas’a dönecekler. Bu sayı üniversitemizin çalışmalarıyla her geçen yıl artıyor. 2. üniversitemizin açılmasıyla birlikte Sivas’ta uluslararası öğrenci sayımızı 5 bin olarak hedefliyoruz. Sivas her şeyiyle uluslararası öğrencilere hazır. Sivas’ta şu an 45 ülkeden öğrenci var“ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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