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Hastanedeki görevine başlamadan savunma tekniklerini öğrenmeye başladı Sivas'ta tıp fakültesini bitiren genç doktor İzmir'deki görevine başlamadan önce yakın savunma tekniklerini öğrenmeye başladı

İHA

Hastanedeki görevine başlamadan savunma tekniklerini öğrenmeye başladı Sivas'ta tıp fakültesini bitiren genç doktor İzmir'deki görevine başlamadan önce yakın savunma tekniklerini öğrenmeye başladı

Sivas'ta tıp fakültesini bitiren genç doktor İzmir'deki görevine başlamadan önce yakın savunma tekniklerini öğrenmeye başladı.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de canla başla çalışan sağlık çalışanlarına şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Aybike Olcay Gürkan, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na asistan doktor olarak atandı. Genç doktor, sağlık çalışanlarına artan şiddet nedeniyle görevine başlamasına sayılı günler kala muaythai, aikido ve kick boks gibi dövüş sporlarının savunma tekniklerini öğrenmeye başladı. Olası bir saldırı anında kendisini savunmayı öğrenen genç doktor, kent merkezinde bir spor salonunda başarılı antrenör Ekrem Aris’ten savunma sporlarının inceliklerini öğreniyor. Haftada 3 gün birer saat antrenman yapan genç doktorun en büyük destekçisi ise anne ve babası oluyor.

Haftada 3 gün 1’er saat çalışıyor
Kick boks ve Muaythai Milli Takım Antrenörlüğü yapan Ekrem Aris, “Olcay yıllar önce gelmişti salonumuza. O dönemlerde bayağı çalışmıştık 3 sene kadar. Yeni dönemde de kendisi tıp fakültesini bitirerek İzmir’e atandı. Son dönemlerde sağlıkçılara saldırı, kadına şiddet gibi konular gündemde olduğu için biz Aybike Olcay Gürkan’ı yakı savuma dersleri ola kick boks, Muaythai derslerine 1 2 ay kadar ağırlık verdik. İnşallah yeri görevinde de başarılar diliyoruz. Bu alada da kedi e iyi şekilde koruyacağı düşüyorum. Haftada 3 gün birer saat çalışıyoruz şu an. Daha çok çorba, lapa ve yakın savunma tekniklerini yapıyoruz. Özellikle saldırı savunma çalışmalarımız oluyor. Ani saldırılara karşı ne yapabilir o tür çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

“Umarım hiç kullanmak durumunda kalmam"
Genç Doktor Aybike Olcay Gürkan, öğrendiği teknikleri kullanmak durumunda kalmayacağını umduğunu belirterek, “Kick boks ve Muaythai öğrencisiyim 7 8 yaşından beri yapıyorum. Çok uzun zaman devam ettim ama tıp fakültesini kazandığımda derslerimin ağırlığı nedeniyle antrenmanlara ara vermek zorunda kaldım. Uzmanlık kazanıp İzmir’de Dahiliye asistanı olarak görevime başlayacağım. Ancak arada bir zaman kesintisi olduğu için özellikle savunmak için gerekli hamlelerimde unutmuş olma endişesi ve korkusuyla tekrar Ekrem hocaya başvurdum. Özellikle Ekrem hocaya başvurdum çünkü uzun süreli yaptığım eğitim boyunca çok temiz ve nezih bir çalışma ortamına sahip olduğunu hem de kendi bilgi ve becerilerini çok iyi bir şekilde öğrencilerine yansıttığını bundan da emin bir şekilde konuşabildiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu alıştırmaları yapmamın sebebi aslında şu anda gündemimizde olması gereken hatta hiç düşmemesi gerek kadına ve sağlıkçıya şiddet mevzusu. Ben intörn doktorluk yaptığım sırada o zamandan itibaren doktorların karşı karşıya gelmek durumunda olduğu bazı şiddet vakalarına bizzat şahit oldum ve bizzat yaşadım. Benim başıma gelen şey sözlü bir şiddet durumuydu fakat karşıma çok daha ciddi olaylar denk gelebilir. Böyle olunca kişinin temel haklarından olan ve aslında kullanmamak gereken haklarından bir tanesi özlük ve savunma hakkıdır. Ve bunu bireyin kazanması gerekir. Bunun için de tekrar buraya başvurmak durumunda kaldım. Umarım hiç kullanmak durumunda kalmam" ifadelerini kullandı.
Genç doktorun annesi Nimet Gürkan ise “Kızımın atama süresinde kendisine ‘hadi kızım antrenmanlara başlayalım, en azından öylesi bir durumla karşılaştığın zaman ne yapacağını bilirsin‘ dedim. Bizim amacımız insanlara zarar vermek değil. Ama biri zarar verecekse kendini savunmak. Bu nedenle tekrar antrenmanlara başladık. Haftada 3 gün geliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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