Sivas off-road kulübü üyelerinden kan bağışı Sivas off-road kulübü üyeleri, Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.

Sivas offroad kulübü üyeleri, Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.
Sivas offroad üyeleri, salgın sürecinde kan stokları azalan Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu. Türk Kızılay’ın kent meydanında bulunan noktasına gelen Sivas offroad üyeleri kan bağışında bulundular.
Sivas offroad kulübü başkanı Mehmet Şahin, pandemi sürecinde kan ve plazma bağışında bulunmanın önemli olduğunu belirterek vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.
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