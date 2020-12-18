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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivaslı iş adamından Bangladeş’te üç su kuyusu

İHA

Sivaslı iş adamından Bangladeş’te üç su kuyusu

Sivaslı iş adamı ve gazete sahibi Nuri Geneş, vefat eden yakınları adına Bangladeş’te üç su kuyusu açtırıp suya ihtiyaç duyan köylülerin hizmetine sundu.
Sivaslı iş adamı ve gazete sahibi Nuri Geneş Bangladeş’te üç su kuyusu açtırdı. Bangladeş’te susuzluk çeken üç farklı köyde, Nuri Geneş'in vefat eden oğlu Halil İbrahim Geneş, annesi Nafiye Geneş ve babası Ali Geneş adlarına açtırılan kuyular geçtiğimiz günlerde suya hasret köylülerin hizmetine sunuldu. Kuyulardan ilk suyun verilişi köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Özellikle çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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