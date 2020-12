Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti

Sivas’ta karton toplayıcısının kamyoneti alev alev yandı. Ekmek teknesinin yanmasını hüzünlü gözlerle izleyen karton toplayıcısını Sivas Valisi Salih Ayhan teselli etti. Öztürk'ü telefonla arayan Vali Ayhan, her konuda yardımcı olunacağını söyledi.



Yangın, 21.20 sıralarında kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Valilik konutunun önünde meydana geldi. Karton toplayıcısı Atilla Öztürk’e ait 58 ACF 226 plakalı kamyonetin üzerindeki kartonlar seyir halindeyken yanmaya başladı. Cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyonete müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Ekmek teknesi yanan Öztürk, itfaiye ekiplerinin çalışmasını çaresizce izledi. Sivas Valisi Salih Ayhan’da ekmek teknesi yanan Öztürk’ü cep telefonuyla arayarak teselli etti. Yangında kamyonet de hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.



Öztürk'e ilk destek Vali'den geldi

Ekmek teknesi yanan Atilla Öztürk, Vali Salih Ayhan'ın kendisine yardımcı olacağını söylediğini belirterek, "Yolda giderken duman gördüm. Vali konutunun önüne geldiğimde dumanlar arttı. Durdum, baktığımda alevler yükselmeye başladı. Vali Bey, telefonla aradı. Her konuda yardımcı olacağını söyledi. Canınıza bir şey olmadıysa geri sıkıntı değil, hallederiz dedi. Rabbim razı olsun valimizden" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.