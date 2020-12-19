Sivas'ta itfaiye, 2020'de 381 can kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta itfaiye, 2020'de 381 can kurtardı

DHA

Sivas'ta itfaiye, 2020'de 381 can kurtardı


Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında 760 olaya müdahale ederek son 11 ayda 381 can kurtardı. Yangın, su baskını, afet sonucu oluşan enkazda can ve mal kurtarma, araçta sıkışma gibi hayati durumlarda 40 saniye içerisinde merkezden çıkış yapan itfaiye ekipleri sahada canla başla mücadele veriyor.
Sivas İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında şu ana kadar 760 olaya müdahale etti. Yapılan çalışmalarda ekipler 106 kişi ile 275'i ev ve sokak hayvanı olmak üzere toplam 381 can kurtardı. Yangın, su baskını, kaza sonrası araçta sıkışma, afet ve enkazda kalma gibi çeşitli olaylara müdahale eden ekipler kendi canlarını hiçe sayarak hayat kurtarıyor. Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne gelen ihbarla harekete geçen ekipler hızla hazırlanarak olaya müdahale etmek için yola çıkıyor. Geride kalan 11 aylık dönemde 519 ile en çok ot ve saman yangınıyla mücadele eden ekipler ayrıca 10 ahşap, 45 betonarme, 34 baca ve 51 araç yangınına müdahale etti. Ekipler il merkezinde meydana gelen 80 trafik kazasında da hayat kurtarıcı rol üstlendi.
2021'in kazasız ve belasız bir yıl olmasını dileyen Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, "Sivas'ta itfaiyemiz 2020 yılı içerisinde itfaiye erlerimiz her göreve canlarını hiçe sayarak müdahale ediyorlar ve gerçekten cansiperane çalışıyorlar. Ben bu noktada arkadaşlarımıza son derece müteşekkirim. İnşallah 2021 yılı kazasız belasız bir yıl olur. İtfaiye binasına katacağımız yeni araç ve yeni binamızla şehrimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
'HER OLAYDA ELİMİZ YÜREĞİMİZDE'
12 yıldır itfaiye erliği yapan Selahattin Gülbahçe (42), "Trafik kazasında, yangınlarda insan olsun, hayvan olsun her türlü canlıyı kurtarmak insanı duygulandırıyor. Her olaya gittiğimizde 'İnşallah orada canlı yoktur' diye elimiz hep yüreğimizde oluyor. Her sabah evden o günü kazasız belasız tamamlayalım diye besmeleyle çıkıyoruz" diye konuştu.
'MESLEĞİMİZLE GURUR DUYUYORUZ'
İtfaiye Çavuşu Ahmet Turan Çamdalı (35) ise, "İtfaiye eri olarak mesleğimizle her zaman gurur duyuyoruz. Çünkü biz can kurtarmaya gidiyoruz. İnsanların en zor durumdaki hallerini görüyoruz. Yardıma muhtaç olduklarında ilk başta bize kızıyorlar. Sonrasında bize sarılıp, öpüyor, bizden helallik istiyorlar. Olaylara gittiğimizde insanlar bize çok güzel davranıyorlar. Bizler olaylara çok iyi bir hisle gidiyoruz. Karşılaştığımız bazı olaylarda bizim de üzüldüğümüz oluyor, bizim de çok kötü olduğumuz oluyor. Gurur duyulacak bir meslek çünkü insanların can ve mallarını kurtarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz itfaiyecilerin yaşadığı en büyük zorluklar insanların bilinçsiz davranması oluyor. En önemli sorun trafik. Biz olaylara geç kalmıyoruz burada alarm çaldığı anda 40 ila 50 saniye arasında çıkış yapıyoruz. İnsanlar bizlerin geç kaldığını söylüyor ama dünya standartları 715 dakika arası. Bizim için en uzak nokta 1012 dakikayı buluyor. İnsanlar sanki yangını biz çıkartmışız gibi üzerimize geliyorlar. Biz insanların canı için canla başla mücadele ediyoruz, evimizden çok buradaki arkadaşlarımız ile vakit geçiriyoruz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ
2020-12-19 08:30:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kağıt yüklü kamyonet seyir halinde yandı
YEREL HABERLER Kağıt yüklü kamyonet seyir halinde yandı
Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti
YEREL HABERLER Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli ...
Zara kırsalında komando operasyonu
YEREL HABERLER Zara kırsalında komando operasyonu
Jandarmanın 'Kartallar'ı dağda terörist izi peşinde
YEREL HABERLER Jandarmanın 'Kartallar'ı dağda terörist izi peşinde
Rögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Rögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Zara’ya 8 milyon 138 bin Liralık yatırım Sivas’ın Zara ilçesinde 2020 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirilen projelere 8 milyon 138 bin TL harcama yapıldı
YEREL HABERLER Zara’ya 8 milyon 138 bin Liralık yatırım Sivas’ın ...
Kanalizasyon çukuruna düştü, yardımına itfaiye ekipleri koştu Sivas’ta kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Kanalizasyon çukuruna düştü, yardımına itfaiye ...
Psikolog Özkaya: Uzaktan eğitimle, çocuklarda algı sorunu başladı
YEREL HABERLER Psikolog Özkaya: Uzaktan eğitimle, çocuklarda algı ...
105 yaşında Covid-19’u yendi, yoğurt ve bal tavsiyesinde bulundu Sivas’ın Gürün ilçesinde 105 yaşında Covid-19’u yenen Ömer Avcı, yaşına rağmen sağlığını bal ve yoğurta borçlu olduğunu söyledi
YEREL HABERLER 105 yaşında Covid-19’u yendi, yoğurt ve bal ...
Sivaslı iş adamından Bangladeş’te üç su kuyusu
YEREL HABERLER Sivaslı iş adamından Bangladeş’te üç su kuyusu
Sivas off-road kulübü üyelerinden kan bağışı Sivas off-road kulübü üyeleri, Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.
YEREL HABERLER Sivas off-road kulübü üyelerinden kan bağışı Sivas ...
Hastanedeki görevine başlamadan savunma tekniklerini öğrenmeye başladı Sivas'ta tıp fakültesini bitiren genç doktor İzmir'deki görevine başlamadan önce yakın savunma tekniklerini öğrenmeye başladı
YEREL HABERLER Hastanedeki görevine başlamadan savunma tekniklerini ...
Dünyanın dört bir yanından gelip Sivaslı oldular Eğitim için 45 ülkeden Sivas’a gelen yaklaşık 850 uluslararası öğrenci dondurucu soğuğuyla meşhur, tarih ve kültür şehri Sivas’a uyum sağlamayı başardı
YEREL HABERLER Dünyanın dört bir yanından gelip Sivaslı ...
Polis olabilmek için zorlu parkurda ter döküyorlar
YEREL HABERLER Polis olabilmek için zorlu parkurda ter döküyorlar
Sivas'ta kumar oynayan 9 kişiye 51 bin 715 lira ceza
YEREL HABERLER Sivas'ta kumar oynayan 9 kişiye 51 bin 715 lira ceza
Hayatlarının kumarı oldu Kumar oynayan 9 kişiye toplamda 51 bin 715 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Hayatlarının kumarı oldu Kumar oynayan 9 kişiye ...
Demir Grup Sivasspor - Giresunspor 1-0
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Giresunspor 1-0
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - Giresunspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 1 - Giresunspor: 0 ...
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Giresunspor: 0 ...
Demir Grup Sivasspor - Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Giresunspor (FOTOĞRAFLAR)
Mide ameliyatı yaptığı hastalarına yemek ısmarladı
YEREL HABERLER Mide ameliyatı yaptığı hastalarına yemek ısmarladı
İtfaiye erleri, çektikleri kliple uyardı Sivas Belediyesi itfaiye erleri soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı kendileri yer aldıkları kliple dikkat çektiler Sivas Belediyesi İtfaiye müdürlüğü personelleri, kış aylarında yaşanabilecek soba ve doğalgaz zehirlenmelerine kliple dikkat çektiler
YEREL HABERLER İtfaiye erleri, çektikleri kliple uyardı Sivas ...
Sivas’ta ilk kez yapılan ameliyat yenilen yemekle test edildi Türkiye’de sayılı hastanelerde Sivas’ta ise ilk kez Üniversite Hastanesinde yapılan kapalı yöntemle mide kanseri ameliyatının başarısı, hastalara yemek ikram edilerek gözlemlendi
YEREL HABERLER Sivas’ta ilk kez yapılan ameliyat yenilen yemekle ...
Kütüphane Kaynakları Veri Tabanı erişime açıldı Cumhuriyet Üniversitesi pandemi sürecinde öğrencilerin kaynaklara daha çabuk ulaşabilmeleri ve eğitim kalitesinin düşmesini engellemek amacıyla Kütüphane Kaynakları Çevrimiçi Veri Tabanını erişime açtı
YEREL HABERLER Kütüphane Kaynakları Veri Tabanı erişime ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X