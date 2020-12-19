Sivas’ın zenginlikleri “Sultan Şehrin Şifreleri”nde anlatıldı Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanarak basımı tamamlanan "Sultan Şehrin Şifreleri" kitabı yayımlandı. Kitapta Sivas’ın tarihi ve kültürel zenginlikleri anlatıldı.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanarak basımı tamamlanan "Sultan Şehrin Şifreleri" kitabı yayımlandı.

Kitap; Sivas’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmanın yanı sıra öğrencilere; dürüstlük, vatanseverlik, dostluk, iş birliği, yarışma ahlâkı gibi değerleri de aşılayacak.

Kitapta; terör saldırıları sonucu şehit düşen Aybüke ve Necmettin Öğretmen ile Eren Bülbül’ün isimlerini taşıyan karakterlerin sürükleyici hikayesi, Sivas’a özgü terim ve kelimelerle bütünleştirildi.

Aybüke Öğretmen’in yaz tatiline giren öğrencilerine verdiği ödevle başlayan hikayede öğrencilerin Sivas’taki başlıca tarihi eserlere, dörtlükler halinde yazılan şifreleri çözerek bir sandığa ulaşmaları isteniyor.

Kitabın yayına hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, bu eser ile öğrencilerin Sivas’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıması ve yaşadıkları şehre dair bilgi sahibi olmalarının amaçlandığını söyledi.

Savaşçı; "Kitapta sadece Sivas’a özgü değil, ülkemizin ve milletimizin ortak değerleri de işlenmeye özen gösterilmiştir. Eserimizde, aziz şehitlerimiz Aybüke ve Necmettin Öğretmen ile Eren Bülbül’e de yer verilip hatıraları, öğrencilerimizin zihinlerinde yaşatılmak istenmiştir. Eserdeki olay kurgusunda, şehrimizin mahalle kültürüne, yemeklerine, düğün ve bayram kültürüne de yer yer değinilmiştir. Kitapta; dürüstlük, vatanseverlik, dostluk, iş birliği, yarışma ahlakı gibi değerler de öğrencilerimize verilmek istenen kazanımlar arasındadır” dedi.

"Yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, yeni eserleri öğrencilerle buluşturmaya devam edeceklerini belirten Savaşçı, daha önce iki ayrı eserin daha öğrencilerin istifadesine sunulduğunu söyledi. Savaşçı; "İlk olarak; Fatih’in Günlüğü/Benim Günlüğüm eserini yayına hazırlayarak öğrencilerle buluşturmuştuk. Daha sonra ise Sivas Valiliği himayesinde müdürlüğümüzce hayata geçirilen ‘2023’e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi’ kapsamında düzenlenen ‘Yazan Gençlik Ecdadının İzinde’ hikaye yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizin eserlerinin bir araya getirildiği ‘Yazan Gençlik Ecdadının İzinde Çanakkale Hikâyeleri’ kitabını hazırladık. Şimdi de ‘Sultan Şehrin Şifreleri’ eseri ile öğrencilerimizin tarihi ve kültürel değerlerini özümsemelerinin yanı sıra yaşadıkları şehri tanımalarına imkan tanıyacak bir eser hazırladık. İnşallah, bundan sonraki süreçte de Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü yayınlarına yeni eserler eklemeye devam edeceğiz. Bizlere yaptığımız her çalışmada büyük destek veren ve önümüzü açan Sayın Valimiz Salih Ayhan’a ve bu eserlerin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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