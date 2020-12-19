Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta freni boşalan kamyon devrildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 10.00 sıralarında SivasErzincan karayolu 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Muhsin Gözeler yönetimindeki 58 TL 769 plakalı mini ekskavatör yüklü kamyon, freninin boşalması sonrası kontrolden çıkarak yola devrildi. Sürücü Gözeler çevredekilerin yardımıyla kamyondan çıkarıldı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Kamyonda ve üzerindeki mini ekskavatörde maddi hasar meydana geldi. Kamyon sürücü Gözeler kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-12-19 11:14:04
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