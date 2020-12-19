Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (DHA) Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 13'üncü haftasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Kırmızı beyazlılar son bölümde ise çift kale maç oynadı. İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, 21 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2020-12-19 14:50:30
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