Sivasspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, daha sonra geniş alan pas çalışması yaptı. Kırmızıbeyazlılar son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Konyaspor ile Sivasspor, 21 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

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