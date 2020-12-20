Rıza Çalımbay: “Çıkış yapmamız gerekiyor” Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: “Çok zorluklar yaşadık” “Hedefimiz 3 puan”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rıza Çalımbay: “Çıkış yapmamız gerekiyor” Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: “Çok zorluklar yaşadık” “Hedefimiz 3 puan”

İHA

Rıza Çalımbay: “Çıkış yapmamız gerekiyor” Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: “Çok zorluklar yaşadık” “Hedefimiz 3 puan”

DG Sivasspor’un deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Konyaspor maçı belki de en geniş kadro ile sahaya çıkacağımız bir maç olabilir. Bir çıkış yapmamız gerekiyor. İnşallah bunu da Konya”da gerçekleştireceğiz” dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızıbeyazlı kulübün resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu.
Çalımbay, tüm dünyanın Kovid19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Bundan hem biz hem de diğer takımlar etkilendi. Böyle bir süreçte lig maçlarını oynamak çok zor. Çok zorluklar yaşadık. Bazı maçlara 1314 kişi çıktık sahaya. Şimdi biraz daha rahatız. Avrupa kupalarından tabii ki elenmek istemezdik. Son 2 maçta bayağı şanssızlıklar yaşadık oyuncu bakımından. Avrupa kupalarında çok iyi işler yapacağımıza inanıyordum ama böyle şanssızlıklar yaşayacağımızı da düşünemedik. Avrupa'da bir şeyler yapmak için çok uğraştık ülkemizde puanda kazandırdık” dedi.

“Hedefimiz 3 puan”
Artık lig maçlarına odaklanacaklarını kaydeden Çalımbay, “Ligde Konyaspor ile karşılaşacağız. Bu maçta galibiyetten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Orada kendi sahamızda oynuyormuşuz gibi galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Konyaspor da sezon başında gibi değil toparlandı. Benim de yakından tanıdığım bir takım. Çok zor bir maç olacak ama kesinlikle hedefimiz 3 puan. Başka bir şey düşünmüyorum onu da almak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

“Elimizde yedek bir stoperimiz yok”
Oyuncularında üç günde bir maç yapmaktan dolayı bir yorgunluk oluştuğunu kaydeden Çalımbay, “Elimizde yedek bir stoperimiz yok. Bunlar problem değil. Sahaya çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız. Konyaspor maçı belki de en geniş kadro ile sahaya çıkacağımız bir maç olabilir. Bir çıkış yapmamız gerekiyor. İnşallah bunu da Konya'da gerçekleştireceğiz” ifadesini kullandı.

“Kupada finale kadar”
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Giresunspor ile oynadıkları maçı ve son 16 turunda eşleştikleri Adana Demirspor maçını da değerlendiren Çalımbay, “Giresunspor maçını 10 kazandık. Giresunspor iyi bir takım ve ligde de iyi gidiyorlar. Maçın sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. Çok iyi konsantre olmuşlardı. Biz de son dakikaya kadar maçı bırakmadık ve 10 kazandık. Kupada diğer takımlarda zor kazandı. Maçlar zor geçti. Adana Demirspor'un da Süper Lig'e yakın bir kadrosu var ve bunu da Trabzon'da gösterdi. Adana Demirspor maçı da kolay olmayacak iyi oynuyorlar dikkat edeceğiz. Finale kadar tüm maçları iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. O zamana kadar eksiklerin aramıza döneceğini ve takımın toparlanacağına inanıyorum” dedi.

“Antalyaspor maçını tribünden seyrettim”
Koronavirüs salgınından kendisinin de etkilendiğinin ve bu süreçte takımdan uzak kaldığının hatırlatılması üzerine Çalımbay şunları söyledi:
“Tüm yardımcılarıma güveniyorum, yıllarda beraber çalışıyoruz. Onun için hiçbir sıkıntı yaşamadım. Antalyaspor maçını tribünden seyrettim. Oradan da gerekli talimatları verdim arkadaşlarıma. Tabi ki elinizin kolunuzun bağlı olduğu şeyler oluyor. Örneğin Maccabi TelAviv maçını final maçı gibi görüyordum en büyük hedeflerimden bir tanesiydi o maç. Çok sayıda oyuncumuzun eksik olmasından dolayı bunu başaramadık. Bizim için kötü oldu yoksa biz oradan da çok rahatlıkla tur atlayabilirdik. Maccabi TelAviv bizden daha iyi bir takım değildi." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rıza Çalımbay: Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Galibiyetten başka bir şey ...
Ürküten görüntü, sular çekildi mezarlık ortaya çıktı Sivas'ta 4 Eylül Barajı'nda suların çekilmesi ile köyün eski mezarlığı da gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Ürküten görüntü, sular çekildi mezarlık ortaya ...
Sivas'ta yoğun kırağı Sivas’ta dondurucu soğuk ve yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Sivas'ta yoğun kırağı Sivas’ta dondurucu soğuk ve ...
Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Bayburt Özel İdarespor: 0
YEREL HABERLER Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Bayburt ...
Sivasspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor
Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor ...
Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Sivas'ta sokak hayvanları unutulmadı
Sivas’ta sokak hayvanları unutulmadı Sivas Valisi Salih Ayhan, düzenlenen programla kısıtlama sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.
YEREL HABERLER Sivas’ta sokak hayvanları unutulmadı Sivas Valisi ...
Freni boşalan kamyon devrildi
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon devrildi
Freni boşalan kamyon devrildi
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon devrildi
Öğretmeler okul duvarlarına renk kattı Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir grup öğretmen görev yaptıkları okulu daha renkli bir görünüm kazandırmak için boş duvarlara resimler çizip boyadılar
YEREL HABERLER Öğretmeler okul duvarlarına renk kattı Sivas’ın ...
Sivas'ın ayazına karşı kaldırımda soba kurdu Sivas’ta soğuk havada açık alanda çalışan bir esnaf, çözümü kaldırım üzerine soba kurmakta buldu
YEREL HABERLER Sivas'ın ayazına karşı kaldırımda soba kurdu Sivas’ta ...
Sivas’ın zenginlikleri “Sultan Şehrin Şifreleri”nde anlatıldı Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanarak basımı tamamlanan "Sultan Şehrin Şifreleri" kitabı yayımlandı. Kitapta Sivas’ın tarihi ve kültürel zenginlikleri anlatıldı.
YEREL HABERLER Sivas’ın zenginlikleri “Sultan Şehrin Şifreleri”nde ...
Sivas'ta itfaiye, 2020'de 381 can kurtardı
YEREL HABERLER Sivas'ta itfaiye, 2020'de 381 can kurtardı
Kağıt yüklü kamyonet seyir halinde yandı
YEREL HABERLER Kağıt yüklü kamyonet seyir halinde yandı
Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti
YEREL HABERLER Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli ...
Zara kırsalında komando operasyonu
YEREL HABERLER Zara kırsalında komando operasyonu
Jandarmanın 'Kartallar'ı dağda terörist izi peşinde
YEREL HABERLER Jandarmanın 'Kartallar'ı dağda terörist izi peşinde
Rögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Rögara düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Zara’ya 8 milyon 138 bin Liralık yatırım Sivas’ın Zara ilçesinde 2020 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirilen projelere 8 milyon 138 bin TL harcama yapıldı
YEREL HABERLER Zara’ya 8 milyon 138 bin Liralık yatırım Sivas’ın ...
Kanalizasyon çukuruna düştü, yardımına itfaiye ekipleri koştu Sivas’ta kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Kanalizasyon çukuruna düştü, yardımına itfaiye ...
Psikolog Özkaya: Uzaktan eğitimle, çocuklarda algı sorunu başladı
YEREL HABERLER Psikolog Özkaya: Uzaktan eğitimle, çocuklarda algı ...
105 yaşında Covid-19’u yendi, yoğurt ve bal tavsiyesinde bulundu Sivas’ın Gürün ilçesinde 105 yaşında Covid-19’u yenen Ömer Avcı, yaşına rağmen sağlığını bal ve yoğurta borçlu olduğunu söyledi
YEREL HABERLER 105 yaşında Covid-19’u yendi, yoğurt ve bal ...
Sivaslı iş adamından Bangladeş’te üç su kuyusu
YEREL HABERLER Sivaslı iş adamından Bangladeş’te üç su kuyusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X