Sivas'ta sis ve kırağı



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta hava sıcaklığının sabah saatlerinde eksi 7 dereceye kadar düşmesi sonrası kırağı oluştu, sis etkili oldu. Kırağı nedeni ile seyirlik görüntüler ortaya çıktı.

Sivas'ta soğuk hava kendini gösterdi. Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Soğuk hava ile birlikte kırağı oluştu, sis etkili oldu. Sis nedeni ile görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, kırağıyla, kentte kartpostallık görüntüler oluştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-12-20 13:06:49



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