Sivas'taki Altınkale, kar ile 'kardeşi' Pamukkale'yi andırdı



Eraydın AYTEKİN-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, sarı renkli travertenlerle oluşturulan 'Altınkale', beyaz kar örtüsüyle seyri doyumsuz güzellik oluşturdu.

Sivas Valiliği'nce, kent merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi´nde Pamukkale travertenleri model alınarak hazırlanan 'Altınkale' projesi hayata geçti. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle 'Altınkale' adını alan projede, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzların yapımı tamamlandı. 40 bin metrekare alan üzerinde peyzaj, rekreasyon, geleneksel çadır ile yöresel ürün pazarının da yer aldığı projenin turizm açısından şehre değer katması bekleniyor.

SARI-BEYAZ GÖRÜNTÜ OLUŞTU

Pamukkale'nin aksine kükürtten aldığı sarı rengi nedeni ile 'Altınkale' olarak isimlendirilen alan, kar yağışı ile farklı görüntüye kavuştu. Kar birikintisinin bir kısmı travertenleri kapattı. Açıkta kalan diğer kısımlarla birlikte alanda sarı ve beyaz bir görüntü oluştu. Sıcak suyun oluşturduğu buharla birlikte oluşan masalsı güzellik ilgi çekti.

FOTOĞARFLIDHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Arife Defne ARSLAN

2020-12-20 17:28:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.