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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, Konya’ya geldi

İHA

Sivasspor, Konya’ya geldi

DG Sivasspor, Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya’ya ulaştı.
Süper Lig’in 13. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından, Sivas'tan ayrılarak özel uçakla Konya Havalimanı’na iniş yaptı.
Kırmızıbeyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.
Konyaspor ile Sivasspor, yarın saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

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