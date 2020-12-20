Sivasspor, Konya’ya geldi

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor, Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya’ya ulaştı.

Süper Lig’in 13. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından, Sivas'tan ayrılarak özel uçakla Konya Havalimanı’na iniş yaptı.

Kırmızıbeyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Konyaspor ile Sivasspor, yarın saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.