Kırağı güzel görüntüler oluşturdu Sivas’ta termometreler sıfırın altında 5 dereceyi gösterirken etrafı beyaza bürüyen kırağı ise güzel görüntüler oluşturdu

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Sivas’ta termometreler sıfırın altında 5 dereceyi gösterirken etrafı beyaza bürüyen kırağı ise güzel görüntüler oluşturdu.

Sivas’ta sabah saatlerinde termometreler sıfırın altında 5 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte sabah saatlerinde oluşan kırağı ise etrafı yer yer beyaza bürüdü. Beyaza bürünen kentte ağaçların dallarında oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güne erken saatlerde başlayan vatandaşlar ise kırağıyla kaplanan araçlarının camlarını temizledi.

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