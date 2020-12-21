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Hafik ilçesine 11 milyonluk yatırım 2020 yılı yatırım projesi kapsamında Hafik ilçesinde gerçekleştirilen projelere 11 milyon 71 bin TL harcama yapıldı

İHA

Hafik ilçesine 11 milyonluk yatırım 2020 yılı yatırım projesi kapsamında Hafik ilçesinde gerçekleştirilen projelere 11 milyon 71 bin TL harcama yapıldı

2020 yılı yatırım projesi kapsamında Hafik ilçesinde gerçekleştirilen projelere 11 milyon 71 bin TL harcama yapıldı.
Sivas İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programı dâhilinde Hafik ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi. İlçe de Özel İdare ve KÖYDES programları kapsamında 33.4 kilometre yolda birinci kat asfalt çalışması, 52.6 kilometre yolda ikinci kat asfalt çalışması ve 123 kilometre yolda onarım ile stabilize çalışması yürütülürken 3 adet menfezin yapımı da gerçekleştirildi. Hafik ilçesi genelinde köylere 59 bin 643 metrekare kilitli parke taşı gönderilerek köy içi yolların düzeltilmesi ve köylerde yaşam kalitesinin arttırılması hedeflendi. Öte yandan 2020 yılı yatırım programı kapsamında ilçede 1 adet içme suyu projesi ile 1 adet kanalizasyon projesi tamamlandı. Tarımsal sulama projeleri ile ilçede 20 hektar alanda daha sulama gerçekleştirilecek.
500 kişilik spor salonu yapıldı
2020 yılı yatırım programı doğrultusunda Hafik ilçesinde 1 adet 500 kişilik spor salonu, 1 adet prefabrik okul, 1 okul onarımı, 1 Jandarma karakolu onarımı, 1 jandarma ererbaş gazinosu onarım işleri hayata geçirildi. 2020 yılında bugüne kadar Hafik’te kırsal alt yapıya 2 milyon 405 bin TL, Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen onarım çalışmaları ile yeni okulların yapımına ise 8 milyon 666 bin TL olmak üzere, Hafik ilçesine toplam 11 milyon 71 bin TL harcama yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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