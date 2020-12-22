Sivas'ta 'buzlanma' kazası; hafif ticari araç, 10 metreden mesire alanına düştü

Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, buzlanan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, 10 metrelik istinat duvarından mesire alanına düştü. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Karasar köyü yönünden il merkezine giden İ.P. yönetimindeki 58 BZ 009 plakalı hafif ticari araç, buzlanan yolda kontrolden çıktı. Araç, yaklaşık 10 metre yüksekliği olan istinat duvarını aşıp, mesire alanına düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.P., sağlık görevlilerince ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN
2020-12-22 13:13:40
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