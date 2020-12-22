Sivas’ta İkinci Abdülhamit’e atfen 1902 yılında Sivas’ta inşa edilen, 1961 yılından sonra ise cezaevi olarak kullanılan Hamidiye Mektebi, müzeye dönüştürüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 10 milyon TL’lik desteğiyle aslına uygun şekilde restore edilen Hamidiye Mektebi, Şehir ve Sanayi Mektebi ismini alarak müzeye dönüştürüldü. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2018 yılında Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, yarı açık cezaevinin Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürülen binasında başlatılan teşhirtanzim çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi teknik personelinden projenin son durumu hakkında bilgi aldı.



“Şehrin kimliğine sahip çıkıyoruz”

Vali Salih Ayhan, yaptığı açıklamada; Sivas’ın kültür ve sanat alanında güçlü bir kimliğe sahip olduğunu ifade ederek, bu yapıya katkı sağlamak için Sivas’ta müze projelerine ağırlık verdiklerini söyledi.

Sivas’ın müzeler şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlatan Vali Salih Ayhan, bu projelerin başında Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi projesi geldiğini söyledi.



Kuruluş felsefesine döndü

Vali Salih Ayhan, “Projenin uygulandığı alan daha önce yarı açık cezaevi olarak kullanılıyordu. Geçmişin kuruluş felsefesine uygun olarak Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesinde, sanayi faaliyetlerinin yapıldığı o ruhu yansıtacağız. Projede yaşayan bir müze konsepti uygulanacak olup, eski dönemin ruhunu muhafaza ederek modern çağın ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurup güzel bir müze anlayışı ortaya koyacağız.” dedi.

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