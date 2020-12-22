İyilik kanımızda var Sivas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı kampanyasına yoğun katılım sağlandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Kızılay ve ÖNDER işbirliğinde Türkiye genelinde başlatılan kan bağışı seferberliği kapsamında Sivas'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Sivas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı kampanyasına yoğun katılım sağlandı. Okul bahçesinde düzenlenen programla startı verilen kampanyaya Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Hüseyin Duman, STK temsilcileri, öğretmen ve okul idarecileri ile veliler katıldı.

Programda konuşan Topgül, Savaşçı ve Duman; kan bağışının önemine dikkat çekti. Kızılay Sivas Şubesi, daha sonra okul içerisinde kurulan stantlarda kan bağışlarını kabul etti. Kampanyaya yoğun ilgi gösterildi.

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