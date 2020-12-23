Sivas'ta oksijen yüklü tanker devrildi, yol kapatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde oksijen yüklü tanker devrildi, sürücü yaralandı. Tankerden gaz sızıntısı olması nedeniyle kazanın yaşandığı bölge trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Şarkışla ilçesi Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kayseri'den Sivas yönüne giden Akgün Bacaksız yönetimindeki 26 GR 514 çekici ve bağlı olduğu 34 BMS 39 plakalı oksijen yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Bacaksız, yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akgün Bacaksız, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası tankerden gaz sızıntısı olması nedeniyle bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın yaşandığı bölge trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Hanlı köyü içerisinden kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından tankerin kaldırılacağı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2020-12-23 13:53:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.