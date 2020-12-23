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Devrilen oksijen yüklü tanker, paniğe neden oldu (2) Sivas’ta devrilen oksijen yüklü tanker Sivas-Kayseri karayolunu araç ulaşımına kapadı, devrilen tankerdeki gazın başka bir tankere nakli tamamlanınca yol yeniden trafiğe açılacak

İHA

Devrilen oksijen yüklü tanker, paniğe neden oldu (2) Sivas’ta devrilen oksijen yüklü tanker Sivas-Kayseri karayolunu araç ulaşımına kapadı, devrilen tankerdeki gazın başka bir tankere nakli tamamlanınca yol yeniden trafiğe açılacak

Sivas’ta devrilen oksijen yüklü tanker SivasKayseri karayolunu araç ulaşımına kapadı, devrilen tankerdeki gazın başka bir tankere nakli tamamlanınca yol yeniden trafiğe açılacak.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas Kayseri karayolunun 27. kilometresindeki Hanlı köyü civarında meydana geldi. A.B. idaresindeki 26 GR 514 plakalı çekici tarafından çekilen 34 BMS 39 plakalı oksijen yüklü tanker, sürücünün kontrolü kaybetmesi ile devrildi. Patlama riskine karşı SivasKayseri karayolu çift yönlü olarak araç ulaşımına kapatıldı. Ulaşım köy yollarından sağlandı. AFAD il müdürü Nazif Ekinci’de ve AFAD ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin patlama ihtimaline karşı çevrede aldığı güvenlik önleminin ardından tankerde bulunan oksijen başka bir tankere nakledilmeye başlandı. Tankerde bulunan oksijenin boşaltılmasının ardından devrilen aracın çekici yardımıyla çekileceği ve yolun araç trafiğine açılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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