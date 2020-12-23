Sivas'ta oksijen yüklü tanker devrildi, yol kapatıldı (2)



GAZ BAŞKA TANKERE AKTARILDI

Kaza sonrası olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolün ardından firmaya ait başka bir tanker kaza yerine geldi. Ekipler tarafından devrilen tankerdeki oksijen, başka bir tankere aktarıldı. Aktarım öncesi ise itfaiye ekipleri tarafından olası bir yangına karşı devrilen tankerin etrafı su ile yıkandı. Tanker vinç ile kaldırıldıktan sonra yolun tekrar trafiğe açılacağı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2020-12-23 15:45:07



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