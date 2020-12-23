Bir Şemseddin Sivasi Romanı “LAL” Tanıtıldı Sivas Belediyesi tarafından Şemseddin Sivasi’nin 500. doğum yılı anısına hazırlatılan kitabın tanıtımı yapıldı.

Sivas Belediyesi tarafından Şemseddin Sivasi’nin 500. doğum yılı anısına hazırlatılan kitabın tanıtımı yapıldı.

Şemseddin Sivasi’nin 500. doğum yılı anısına Sivas Belediyesi himayesinde yazar Fatih Duman'ın kaleme aldığı bir Şemseddin Sivasi Romanı “LAL” adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve il protokolü katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Sivasımızın manevi büyüklerinden olan Şemseddin Sivasi'yi anlamak ve gelecek nesillere aktarmak için kaleme alınan “LAL” isimli romanın şehrimizin kültür hazinesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

“Genç yazar Fatih Duman'ın kaleme aldığı ve belediyemizin basımını üstlendiği Bir Şemseddin Sivasi romanı "LAL" isimli kitabı okurlarıyla buluşturmaktan dolayı mutluyuz” diyerek sözlerine başlayan Başkan Bilgin, “Şehrimizin önemli değerleri vardır. Sivas zaman aşan şahsiyetlerle birlikte anlamlı bir şehirdir. Şemsettin Sivasî Hz. bunların en önemlilerinden bir tanesidir. Doğumunun 500. yıl dönümü anısına bugün bu çalışmayı şehrimize kazandırdık. Bu çalışmaya değerli katkılar sunan çok değerli Rektörümüz Alim Yıldız’a, çok değerli hocamız Recep Toplarlı’ya ve İbrahim Yasak’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise “Bir şehri güçlü kılan beşeri sermayedir, yetiştirdiği şahsiyetlerdir. Sivas’ımız da bu konuda maşallah bereketli. Bu şahsiyetleri gençlerimize iyi bir şekilde aktarabilmek gerekiyor. Bu şahsiyetleri her yaş kategorisine yaşam tarzlarını, dünya yaşantılarını, uhrevi bakışlarını yeni nesillerimize aktarmamız gerekiyor. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’in de zikrettiği gibi şehirler imar edersin, bina yaparsın, yol yaparsın ama gençlerimizi iyi bir şekilde doyuramazsak, gerek manevi anlamda gerekse maddi anlamda doyuramazsak o şehrin bir anlamı yoktur. Kentler yaparsın binalar yaparsın ama o binalara ruh veren, mana veren şahsiyetli insanlardır. Bu minvalde değerli eserlerine, değerli şahsiyetlerine değer verip vefalı olmak ve bunların üzerine yazılar yazmak yazıları kaleme almak nesillerimize aktarmak çok kıymetli bir anlayıştır. Belediyemizin bu kültürel çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Tebrik ediyorum, gerçekten Sivas bu konuda üretken bir şehirdir” dedi.

Daha sonra sahneye gelen yazar Fatih Duman kitabı yazma serüvenini anlattı.

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