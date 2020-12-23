Bir Şemseddin Sivasi Romanı “LAL” Tanıtıldı Sivas Belediyesi tarafından Şemseddin Sivasi’nin 500. doğum yılı anısına hazırlatılan kitabın tanıtımı yapıldı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir Şemseddin Sivasi Romanı “LAL” Tanıtıldı Sivas Belediyesi tarafından Şemseddin Sivasi’nin 500. doğum yılı anısına hazırlatılan kitabın tanıtımı yapıldı.

İHA

Bir Şemseddin Sivasi Romanı “LAL” Tanıtıldı Sivas Belediyesi tarafından Şemseddin Sivasi’nin 500. doğum yılı anısına hazırlatılan kitabın tanıtımı yapıldı.

Sivas Belediyesi tarafından Şemseddin Sivasi’nin 500. doğum yılı anısına hazırlatılan kitabın tanıtımı yapıldı.
Şemseddin Sivasi’nin 500. doğum yılı anısına Sivas Belediyesi himayesinde yazar Fatih Duman'ın kaleme aldığı bir Şemseddin Sivasi Romanı “LAL” adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve il protokolü katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Sivasımızın manevi büyüklerinden olan Şemseddin Sivasi'yi anlamak ve gelecek nesillere aktarmak için kaleme alınan “LAL” isimli romanın şehrimizin kültür hazinesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.
“Genç yazar Fatih Duman'ın kaleme aldığı ve belediyemizin basımını üstlendiği Bir Şemseddin Sivasi romanı "LAL" isimli kitabı okurlarıyla buluşturmaktan dolayı mutluyuz” diyerek sözlerine başlayan Başkan Bilgin, “Şehrimizin önemli değerleri vardır. Sivas zaman aşan şahsiyetlerle birlikte anlamlı bir şehirdir. Şemsettin Sivasî Hz. bunların en önemlilerinden bir tanesidir. Doğumunun 500. yıl dönümü anısına bugün bu çalışmayı şehrimize kazandırdık. Bu çalışmaya değerli katkılar sunan çok değerli Rektörümüz Alim Yıldız’a, çok değerli hocamız Recep Toplarlı’ya ve İbrahim Yasak’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Sivas Valisi Salih Ayhan ise “Bir şehri güçlü kılan beşeri sermayedir, yetiştirdiği şahsiyetlerdir. Sivas’ımız da bu konuda maşallah bereketli. Bu şahsiyetleri gençlerimize iyi bir şekilde aktarabilmek gerekiyor. Bu şahsiyetleri her yaş kategorisine yaşam tarzlarını, dünya yaşantılarını, uhrevi bakışlarını yeni nesillerimize aktarmamız gerekiyor. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’in de zikrettiği gibi şehirler imar edersin, bina yaparsın, yol yaparsın ama gençlerimizi iyi bir şekilde doyuramazsak, gerek manevi anlamda gerekse maddi anlamda doyuramazsak o şehrin bir anlamı yoktur. Kentler yaparsın binalar yaparsın ama o binalara ruh veren, mana veren şahsiyetli insanlardır. Bu minvalde değerli eserlerine, değerli şahsiyetlerine değer verip vefalı olmak ve bunların üzerine yazılar yazmak yazıları kaleme almak nesillerimize aktarmak çok kıymetli bir anlayıştır. Belediyemizin bu kültürel çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Tebrik ediyorum, gerçekten Sivas bu konuda üretken bir şehirdir” dedi.
Daha sonra sahneye gelen yazar Fatih Duman kitabı yazma serüvenini anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta oksijen yüklü tanker devrildi, yol kapatıldı (2)
YEREL HABERLER Sivas'ta oksijen yüklü tanker devrildi, yol kapatıldı ...
Devrilen oksijen yüklü tanker, paniğe neden oldu (2) Sivas’ta devrilen oksijen yüklü tanker Sivas-Kayseri karayolunu araç ulaşımına kapadı, devrilen tankerdeki gazın başka bir tankere nakli tamamlanınca yol yeniden trafiğe açılacak
YEREL HABERLER Devrilen oksijen yüklü tanker, paniğe neden oldu ...
Sivas'ta oksijen yüklü tanker devrildi, yol kapatıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta oksijen yüklü tanker devrildi, yol kapatıldı
Gaz yüklü tanker devrildi, Sivas-Kayseri Karayolu trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Gaz yüklü tanker devrildi, Sivas-Kayseri Karayolu ...
Sivas'ta üretildiler, bu maskeler buğu yapmıyor, kulak ağrıtmıyor Sivas Halk Eğitim Merkezince üretilen iki tip yüz maskesi sayesinde gözlük camları buğulanmazken, kuaförde saç tıraşı olan vatandaşlar ise maskelerini çıkarmak zorunda kalmıyor
YEREL HABERLER Sivas'ta üretildiler, bu maskeler buğu yapmıyor, ...
Sivas beyaz gelinliği giydi Sivas’ta dün akşam saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar, şehri beyaz örtüyle kapladı.
YEREL HABERLER Sivas beyaz gelinliği giydi Sivas’ta dün akşam ...
Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
Çin'e giden ikinci ihracat treni, Sivas'a ulaştı
YEREL HABERLER Çin'e giden ikinci ihracat treni, Sivas'a ulaştı
Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü
YEREL HABERLER Eski cezaevi binası, Şehir ve Sanayi Mektebi ...
2. ihracat treni Sivas'ta Türkiye’den Çin'e giden ikinci ihracat treni, Sivas’taki Bostankaya tren istasyonuna ulaştı
YEREL HABERLER 2. ihracat treni Sivas'ta Türkiye’den Çin'e giden ...
Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi Sivas Belediyesi’nde kurum birimlerinde oluşturulan ilk yardımcı personele “Sertifikalı Temel İlk Yardım Eğitimi” verildi.
YEREL HABERLER Belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi Sivas ...
İyilik kanımızda var Sivas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı kampanyasına yoğun katılım sağlandı.
YEREL HABERLER İyilik kanımızda var Sivas Kız Anadolu İmam Hatip ...
Sivas'ın çiftçilerine ödül yağdı Sivas’ta yaşayan ve önemli projelere imza atan çiftçiler düzenlenen törenle 8 ayrı kategoride ödüllendirildi
YEREL HABERLER Sivas'ın çiftçilerine ödül yağdı Sivas’ta yaşayan ve ...
Cezaevi olarak kullanılmıştı, müzeye dönüştürüldü Sivas’ta İkinci Abdülhamit’e atfen 1902 yılında Sivas’ta inşa edilen, 1961 yılından sonra ise cezaevi olarak kullanılan Hamidiye Mektebi, müzeye dönüştürüldü
YEREL HABERLER Cezaevi olarak kullanılmıştı, müzeye ...
Sivas'ta 'buzlanma' kazası; hafif ticari araç, 10 metreden mesire alanına düştü
YEREL HABERLER Sivas'ta 'buzlanma' kazası; hafif ticari araç, 10 ...
Hafif ticari araç 10 metreden uçtu Sivas’ta 10 metre yükseklikteki istinat duvarından uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
YEREL HABERLER Hafif ticari araç 10 metreden uçtu Sivas’ta 10 metre ...
Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, mezarlar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sivas'ta baraj ve göletlerin suyu çekildi; evler, ...
Sivas'ta masalsı kış güzelliği Sivas'ta dondurucu soğuk, kırağı ve buz sarkıtları masalsı bir güzellik ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Sivas'ta masalsı kış güzelliği Sivas'ta dondurucu ...
Ozon tedavisiyle korona virüs enfeksiyonlarına "dur" deyin Algoloji Uzmanı Doç.Dr.Cevdet Düger, ozon terapisi ile virüs ve bakterilerin neden olduğu bulaşıcı hastalıkların önlenebileceğini ve tedavi edilebileceğini söyledi
YEREL HABERLER Ozon tedavisiyle korona virüs enfeksiyonlarına "dur" ...
10 tane hindiyle başladı, sürü sahibi oldu, yılbaşını iple çekiyor
YEREL HABERLER 10 tane hindiyle başladı, sürü sahibi oldu, yılbaşını ...
Sivassporlu Fayçal Fajr 2. golünü attı
YEREL HABERLER Sivassporlu Fayçal Fajr 2. golünü attı
Eczanenin camını kırıp, ilaç, bilgisayar ve para aldılar
YEREL HABERLER Eczanenin camını kırıp, ilaç, bilgisayar ve para ...
Satılığa çıkardığı otomobil ile kaza yaptı, yaralandı Sivas'ta satılığa çıkardığı otomobiliyle kaza yapan sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Satılığa çıkardığı otomobil ile kaza yaptı, ...
Cumhuriyet Üniversitesine Bilimsel Çalışma Ödülü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde görev yapan Öğr. Üyesi Dr. Sefer Darıcı’nın doktora çalışması Ticaret Bakanlığınca hazırlanan 23’üncü Tüketici Ödülleri kapsamında ödül almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Üniversitesine Bilimsel Çalışma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X