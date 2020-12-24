Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği: 3-1



Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA)STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Bilal Gölen (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xxx) Goiano (xx), Appindangoye (xxx), Robin (xx), Uğur (xx), Erdoğan (xx) (Dk.70 Yasin xx), Hakan (xx), Claudemir (xx), Grdadel (xxx) (Dk.89 Ziya), Fayçal (xxx) (Dk.89 Felix), Kayode (xx) (Dk.64 Yatabare xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt (xx)Ömürcan (xx), Arda (xx), Polomat (xx), Halil İbrahim (xx), Sio (xx) (Dk.72 Ayite x), Murat (x) (Dk.78 Mustafa Hüseyin), Berat (xx) (Dk.89 Mustafa), Sefa (xx) (Dk.72 Rahmetullah x), Candeias (xx), Stancu (x) (Dk.46 Furman x)

GOLLER: Dk.45 Gradel, Dk.71 Hakan, Dk.86 Yatabare (Demir Grup Sivasspor) Dk.90+2 Arda (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Appindangoye (Demir Grup Sivasspor) Ömürcan, Arda (Gençlerbirliği)Süper Lig'in 14'üncü hafta maçında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, rakibini Gradel, Hakan ve Yatabare'nin attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar puanını 17'ye çıkarırken, Gençlerbirliği 12 puanda kaldı. Maç öncesi Trabzonspor'un efsanevi isimlerinden Özkan Sümer için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Maça ev sahibi Demir Grup Sivasspor başladı.

7'nci dakikada soldan Uğur ceza alanına ortaladı, Kayode'den önce savunma topu uzaklaştırdı.

9'uncu dakikada Appindangoye'nin savunma arkasına attığı topu göğsüyle kontrol eden Gradel kaleyi denedi, savunmanın müdahale ettiği top üstten kornere çıktı.

23'üncü dakikada soldan Gradel'in içeriye bıraktığı topu Uğur kale önüne çevirdi, savunmanın uzaklaştırdığı topa Erdoğan gelişine vurdu, kale önünde takım arkadaşı Kayode'ye çarpan topu defans uzaklaştırdı.

24'üncü dakikada sol çaprazdan Gradel'in kaleye gönderdiği şutu, kaleci Nordfeldt kornere çeldi.

33'üncü dakikada Polomat'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderdiği topa Stancu'nun kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

36'ncı dakikada soldan Kayode çalımlarla ceza alanına girdi, yerden çevirdiği topa Hakan dokunmak istedi ancak, ayağı kayınca istediği vuruşu yapamadı.

44'üncü dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşu Gradel kullandı. Kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

45'inci dakikada Claudemir'in pasında ceza alanı dışında buluşan Gradel'in yerden sert vuruşunda top direk dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

49'uncu dakikada sağ kanattan Candeas'in içeriye çevirdiği topa yakın mesafeden Sio vurdu, Samassa gole izin vermedi.

50'nci dakikada ara pasında Kayode hareketlendi, ceza alnına girerken son anda Arda ayak koyarak topu kornere çeldi.

59'uncu dakikada sağdan Furman'n ceza alanına çevirdiği topa Arda dokundu, direk dibinden top dışarı çıktı.

66'ncı dakikada soldan Gradel'in pasında Yatabare sol ayağı ile kaleye göndermek istedi, top yandan auta gitti.

70'inci dakikada orta alandan hareketlenen Erdoğan sol ayağı ile şutunu çekti, kaleci kornere çeldi. Fayçal'ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabare yükseldi kafayı vurdu, kaleci Nortfeldt bir kez daha kornere çeldi.

71'inci dakikada bu kez sol kanattan Fayçal'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Hakan'ın kafayla top ağlarla buluşturd: 2-0.

86'ncı dakikada orta alanda topu alan Gradel'in pasında ceza alanına yaklaşan Yatabare'nin plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

90+2'nci dakikada sağdan Candeas'ın kullandığı köşe vuruşunda Arda, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-12-24 18:00:27



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